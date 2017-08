Stefania Rotolo / Il successo da cantante e ballerina, fino alla morte improvvisa (Techetechetè 4 agosto)

Stefania Rotolo - Techetecheté

LA DOLOROSA SCOMPARSA

Stefania Rotolo è scomparsa dolorosamente il 31 luglio del 1981 quando aveva appena trent'anni. La cantante e ballerina aveva accusato un tumore uterino per il quale era stata costretta a un lungo intervento chirurgico che l'aveva portata a stare lontana dalla televisione. Dopo essere stata operata è tornata a lavorare partecipando alla Bussoladoma di Marina di Pietrasanta, un concerto dove porta insieme a Renato Zero il brano Cocktail d'amore. Non riuscirà a interpretare il ruolo di Peter Pan in un musical con Vittorio Gassman perché morì mentre era ricoverata nella casa di cura ''Villa Verde'' di Roma. Stefania Rotolo è sepolta oggi a Prima Porta, noto cimitero romano. All'epoca la sua scomparsa così improvvisa sicuramente turbò tutti e portò grande dolore alle persone che la amavano in maniera eccezionale. Stasera a Techetecheté c'è stata la possibilità di rivederle.

UNA CARRIERA ALL'INSEGNA DELLA MUSICA

La carriera di Stefania Rotolo, protagonista stasera di Techetecheté su Rai Uno, sicuramente ha segnato il mondo dello spettacolo italiano. Nata a Roma il 23 febbraio del 1951 la donna ha dimostrato sempre grande intelligenza in ogni cosa che ha fatto e una classe al di sopra della media. Cantante. ballerina, conduttrice televisiva sapeva fare un po' tutto e riusciva nei diversi contesti in cui era pronta ad esibirsi. Alla fine degli anni settanta i suoi singoli hanno raccolto un successo incredibile dal 1977 al 1979 passando da Toccami per arrivare a Marameo. L'unico album della sua vita è Uragano Slam per l'etichetta RCA che è stato pubblicato nel 1978. In televisione l'abbiamo vista protagonista in quattro programmi tutti targati Rai Uno da Piccolo Slam a Chromakey Folies. Al cinema invece ha recitato in un solo film del 1975 e cioè La mafia mi fa un baffo di Riccardo Garrone.

