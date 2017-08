TEMPTATION ISLAND 2017/ Alessio Bruno beccato con Desirèe Maldera e Antonella Fiordelisi

Temptation Island 2017

Su Temptation Island 2017 è ormai calato il sipario ma non sui loro protagonisti che continuano ad essere molto seguiti sui social dai fans che, dopo essersi affezionati alle loro storie, sono curiosi di scoprire come procede l’amore lontano dalle telecamere Tra le coppie che hanno maggiormente conquistato le attenzioni del pubblico c’è quella di Alessio Bruno e Valeria Bigella. La coppia, nonostante il rapporto più che amichevole che Alessio ha instaurato con Carmen Rimauro, ha lasciato insieme il villaggio di Temptation Island decidendo di dare una seconda possibilità ad una storia che dura da più di cinque anni. Tuttavia, dopo il programma, come ha rivelato la stessa Valeria, i due si sono separati per qualche giorno. La Bigella, infatti, è tornata per qualche giorno in Sardegna mentre Alessio, rimasto solo, si è intrattenuto con due delle tentatrici più discusse ovvero Desirèe Maldera e Antonella Fiordelisi. Come avrà reagito Valeria di fronte a tale notizia?

TEMPTATION ISLAND 2017, LE NEWS

LA PRIMA FOTO UFFICIALE DI NICOLA PANICO E SARA AFFI FELLA

La coppia che, invece si è detta addio durante il falò di confronto per poi tornare insieme al termine delle registrazioni di Temptation Island 2017 è quella di Nicola Panico e Sara Affi Fella. Il calciatore, dopo aver flirtato con Antonella Fiordelisi facendo infuriare la fidanzata, con un lungo corteggiamento, è riuscito a riconquistare la donna della sua vita. Sara, infatti, ancora innamorata di Nicola, ha deciso di concedergli una seconda possibilità vedendo in lui un grande cambiamento. A distanza di diversi giorni dalla messa in onda del loro falò, Nicola e Sara hanno finalmente pubblicato la prima foto di coppia. “Lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai. I giorni nei quali c'è soltanto un orma sulla sabbia, sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio”, ha scritto Nicola. Procede tutto a gonfie vele, dunque, tra il calciatore e la sua bella fidanzata. Cliccate qui per vedere il post.

