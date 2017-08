TRAINSPOTTING/ Su Iris il film con Ewan McGregor e Ewen Bremner (oggi, 4 agosto 2017)

il film drammatico in onda in seconda serata

EWAN MCGREGORY E JONNY LEE MILLER NEL CAST

Trainspotting, il film in onda su Iris oggi, venerdì 4 agosto 2017 alle ore 23.15. Una pellicola britannica del 1996 che è stata diretta da Danny Boyle, lo stesso di Slumdog Millionaire e Steve Jobs, e che vede come protagonisti Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle e Kelly Macdonald nel suo debutto. Il film si basa sull'omonimo romanzo scritto da Irvine Welsh e per la sua trama controversa ha segnato un'intera generazione, tanto che lo sceneggiatore John Hodge è stato nominato all 'Oscar. Inoltre, il fim è al decimo posto della classifica dei 100 migliori film inglesi di tutti i tempi stilata dal British Film Institute. Allo stesso modo, la colonna sonora è entrata a far parte delle classifiche mondiali di Entertainmente Weekly e Rolling Stone, contando con pezzi di Lou Reed, Iggy Pop, Blur, Pulp, Bedrock e Leftfield. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TRAINSPOTTING, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film segue da vicino le vicende di un gruppo di eroinomani di Edimburgo, soffermandosi in particolare sulla vita di Mark Renton interpretato da Ewan McGregor, un giovane senza futuro e soprattutto senza ambizioni a causa della depressione economica in cui si trova la capitale scozzese. Come la maggior parte dei suoi amici, Renton è un tossicodipendente che ama il beato vuoto causato dalla droga, ma trovare denaro per fomentare questa dipendenza lo porta a una frenesia e a delle sfide che altrimenti mancherebbero nella sua vita. Anche i suoi due migliori amici sono degli eroinomani, Sick Boy (Jonny Lee Miller) è un costumista sveglio ossessionato da James Bond, mentre Spud (Ewan Bremner) è un nerd senza colpa che suggerisce di incontrarsi con il cugino corrotto di Pee Wee Herman. I tre si vedono spesso con Begbie (Robert Carlyle), uno psicotico bordeline che non sopporta i drogati ma che comunque beve come una spugna. Dopo un eccesso di scontri con la polizia, Renton dà un taglio alla sua dipendenza e si trasferisce a Londra, dove trova un lavoro, un appartamento e apparentemente un po' di pace. Ad ogni modo, Sick Boy, Begbie e Spud appaiono sulla porta di casa seguendo la traccia di un colpo grosso, riportando così Renton nel turbinio di droga e crimine.

© Riproduzione Riservata.