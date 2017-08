Tina Cipollari e Chicco Nalli in crisi?/ L'opinionista di Uomini e Donne furiosa: "Cose al momento mai dette!"

Tina Cipollari e Chicco Nalli

È furiosa Tina Cipollari, da giorni al centro del gossip dopo le indiscrezioni sulla crisi col marito Chicco Nalli. La nota opinionista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio dopo l'intervista nella quale aveva dichiarato di essere in una situazione particolare per quanto riguarda il rapporto col marito Chicco Nalli e per questo essere addirittura arrivata a decidere di trascorrere le vacanze separati. Ma sul suo profilo Facebook ufficiale, proprio poche ore fa, la Cipollari ha finalmente rotto il silenzio, esprimedosi sulla vicenda con fare abbastanza seccato: "Quando volete sapere qualcosa di me o da me, potete sempre rivolgervi al mio ufficio stampa personale, Mauro Caldera. Non c'è bisogno di riempire pagine e pagine di settimanali e riviste con cose che al momento non ho mai detto".

TINA CIPOLLARI SBOTTA: "IN CRISI CON MIO MARITO? LA VERITA'..."

L'OPINIONISTA DI UOMINI E DONNE FURIOSA

Sbotta l'opinionista, che ancora aggiunge: "Se avessi qualcosa da voler o dover dichiarare, saprei a chi rivolgermi! Non affaticatevi, fa caldo. Il gossip può essere divertente, quando non è condito con il cattivo gusto. Al momento è tutto, grazie". Le parole di Tina Cipollari, soprattutto quel "cose che al momento non ho mai detto", fanno però riflettere i fan: si potrebbe infatti pensare che la Cipollari abbia voluto smentire la crisi col marito, smentendo proprio le sue dichiarazioni, a quanto pare, mai fatte. Eppure quel "al momento" può comunque farci intendere che si tratta di chiarimenti che potrebbero comunque arrivare da un momento all'altro. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni dalla Vamp di Uomini e Donne.

