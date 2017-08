UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Andrea Luceri tronista? Tutta la verità (Trono Classico)

Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne si avvicina e sul web la curiosità continua ad aumentare. I fans dello storico programma di Maria De Filippi, infatti, non vedono l’ora di scoprire i nomi dei nuovi tronisti. Ad oggi non c’è ancora nulla di certo ma le indiscrezioni che trapelano su quelli che saranno i nuovi protagonisti del trono classico sono davvero tante. Nelle ultime settimane è così saltato fuori il nome di Andrea Luceri, tentatore di Temptation Island 2017. Ai microfoni del Vicolo delle News, Andrea ha parlato del suo percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia affermando di aver vissuto una bellissima esperienza. Luceri, inoltre, ha anche parlato delle fidanzate rivelando di aver trovato all’interno del villaggio la sua ragazza ideale: “Selvaggia è una bellissima persona, con un gran cuore. Valeria, lei è il mio prototipo di ragazza ideale e mi dispiace non aver legato particolarmente con lei”. Il pubblico sembra aver apprezzato molto Andrea al punto che la redazione di Uomini e Donne potrebbe decidere di puntare su di lui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

TUTTI I CANDIDATI

Per Andrea Luceri, però, non sarà facile conquistare il trono di Uomini e Donne. La concorrenza, infatti, è davvero tanta. Oltre ad Andrea, infatti, i nomi che vengono accostati al programma di Maria De Filippi sono quelli di Riccardo Ciappesoni, ex corteggiatore di Desirèe Popper e Rosa Perrotta nonché ex concorrente de Il contadino cerca moglie, l’ex Mister Italia Paolo Crivellin, amante del canto, ballo e della recitazione e l’ex tentatore Andrea Melchiorre che, però, negli ultimi giorni, continua ad essere accostato a Giulia Latini. Gli altri nomi che la redazione del programma starebbe vagliando sono quelli degli ex corteggiatori Mariano Catanzaro e Mattia Marciano. Tanti nomi, dunque, per il trono classico per il quale, però, la redazione potrebbe tirare fuori dal cilindro un nome a sorpreso. Non ci resta, dunque, che aspettare ancora qualche settimana per scoprire i nomi dei nuovi tronisti.

