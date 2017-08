UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: nuova delusione per Gemma? Il messaggio di Giorgio Manetti (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

Gemma Galgani e Giorgio Manetti non stanno più insieme da diverso tempo ma continuano ad essere i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne anche adesso che il programma non va in onda. Tra i due, la Galgani è quella che suscita maggiormente la curiosità del pubblico. Il motivo? La sua storia d’amore con Marco Firpo che sembra stia attraversando un momento delicato. Dopo le dediche d’amore, le interviste in cui definiva Mario “il suo principe azzurro”, Gemma ha smesso di parlare della sua vita privata sia sui giornali che sui social. Una scelta che il pubblico non riesce a capire e che crede sia dovuta ad una crisi di coppia. Il silenzio della Galgani non fa che aumentare i rumors sulla sua vita privata al punto che i fans che seguono Gemma sin dal suo primo anno nel parterre del trono over sono sicuri di rivederla nuovamente in tv a settembre, ma a cosa potrebbe essere dovuta la crisi tra Gemma e Marco? I fans non hanno alcun dubbio e tirano fuori dal cilindro, ancora una volta, il nome di Giorgio Manetti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

TRA MARCO E GEMMA C’E’ GIORGIO?

Giorgio Manetti è il motivo della presunta crisi tra Gemma Galgani e Marco Firpo? Ogni volta che si parla della dama storica del trono over, il nome del cavaliere salta sempre fuori. Giorgio e Gemma, del resto, hanno vissuto una delle storie più belle nate nel programma di Maria De Filippi al punto che, ancora oggi, tantissimi fans della trasmissione sognano ancora il ritorno di fiamma. Gemma, prima di tuffarsi nelle braccia di Marco non ha mai nascosto di aver amato tantissimo Giorgio al punto da aver più volte tentato di riconquistarlo ma senza riuscirci. Da parte sua, Giorgio non ha mai accettato il modo con il quale Gemma ha scelto di chiudere la sua storia e, in una recente intervista, ha confessato di essersi sentito calpestato dalle parole pronunciate da Gemma contro di lui nel corso degli ultimi mesi. Giorgio, dunque, è davvero il motivo della crisi tra Gemma e Marco? Il pubblico sembra diviso ma la parte più romantica spera che tra i due ci possa essere davvero un ritorno di fiamma.

© Riproduzione Riservata.