Un posto al sole: Niko e Susanna diventano una coppia? (Anticipazioni puntata 4 agosto)

Un posto al sole

NIKO E SUSANNA INSIEME?

Un posto al sole conclude oggi la sua programmazione settimanale: la soap partenopea ritornerà comunque anche lunedì 7 agosto mentre andrà in vacanza nelle successive due settimane. Questa sera rivedremo una coppia che qualche mese fa era grande protagonista e che successivamente è stata accantanata. Niko e Susanna avevano avuto una breve relazione in passato, ma Poggi aveva scelto Beatrice, nonostante le complicazioni non fossero mancate nel loro rapporto. Ora tra lui e Susanna però è tutto cambiato: tra loro non c'è più la severa avvocatessa, né tanto meno il freddo Enriquez. La coppia può vivere serenamente il loro amore anche se il primo a non rendersene conto sarà lo stesso Niko. Il figlio di Giulia faticherà a rendersi conto di considerare la collega più di una semplice amica. Troverà il coraggio di fare un importante passo in avanti?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO: NUOVA DELUSIONE PER ANGELA

Il rapporto tra Angela e Franco sembra essere arrivato ad una crisi insuperabile. Lo ha ammesso la stessa Angela, discutendo con la madre delle complicazioni di questa relazione che oggi sarà destinata ad affrontare una nuova difficile prova. Angela, infatti, avrà dei sospetti riguardo il comportamento del compagno e farà una scoperta inaspettata. Lui a sua volta sarà sempre più coinvolto dai problemi di don Peppino e dalla sua bella figlia. Il triangolo sarà dunque servito? Si riparlerà di Mariella, 'rapita' da Bice nel suo centro di benessere. Contattato dalla compagna, Guido si precipiterà nel luogo indicato facendo una scoperta allarmante. In quali condizioni si troverà la povera Mariella?

