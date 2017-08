Una Vita: Teresa si schiera dalla parte di Cayetana (Anticipazioni puntata 4 agosto)

Una Vita

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PROSSIMA SETTIMANA

La puntata odierna di Una Vita sarà l'ultima di questa settimana: come accade ormai da qualche tempo, infatti, gli abitanti di Acacias 38 non torneranno con le loro complicate vicende né sabato pomeriggio né tanto meno domenica sera. Ma questa volta abbiamo da riportare delle notizie molto importanti riguardanti la programmazione di Canale 5 prevista dal 7 agosto. In concomitanza con la pausa estiva di Beautiful, Una Vita continuerà ad andare in onda e occuperà anche lo spazio lasciato libero dalla telenovela spagnola. Dal prossimo lunedì vedremo quindi il programma iberico durare un'ora intero ovvero dalle ore 13:40 alle ore 14:45 circa. Tale buona novità proseguirà soltanto per una settimana: stando a rumors ancora non confermati dalla Guida Tv di Mediaset, dal 14 al 20 agosto Una Vita non andrà in onda (lo stesso accadrà anche per Il Segreto oltre che per Beautiful e Cherry Season) e tornerà regolarmente a partire da lunedì 21 agosto. Ma vi forniremo nei prossimi giorni maggiori dettagli su questa notizia che potrebbe subire ulteriori variazioni.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO: L'INCONTRO DI MAURO E TERESA

Dal giorno in cui Mauro ha sposato Humilidad, per lui e Teresa tutto è cambiato. I protagonisti di Una Vita si sono parlati in rarissime occasioni e la maestra è apparsa fredda e scostante nei confronti dell'uomo che le ha fatto tanto del male. Vedere l'amica ancora tanto triste e dispiaciuta per questa delusione in amore, spingerà gli Alvarez Hermoso a cercare di fare da pacieri trasformandosi in Cupido improvvisati. Ad insaputa della stessa Teresa, che mai avrebbe condiviso questo proposito, Felipe e Celia organizzeranno un incontro tra i due amici. Trovandosi davanti all'ispettore, Teresa però riconfermerà i suoi precedenti propositi, rifiutando persino di ascoltare i consigli di Mauro. Quando lui le consiglierà di allontanarsi dalla pericolosa Cayetana, Teresa non vorrà saperne confermando di essere diventata una cara amica della Sotelo Ruz. La dark lady è stata infatti una delle poche persone a starle vicine in uno dei momenti più bui della sua vita.

