VELVET 4/ Anticipazioni ultima puntata 10 agosto 2017: il piccolo Alberto è in pericolo

Velvet, Anna e Alberto

VELVET 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 10 AGOSTO 2017

È arrivato il momento dell’ultima puntata di Velvet 4. I fan della fiction di Rai 1 sono comprensibilmente in apprensione. Infatti, hanno finalmente avuto la conferma che Alberto è effettivamente ancora vivo e che nemmeno era a conoscenza dell’incidente aereo a causa del quale tutti a Madrid lo ritenevano morto. A Mateo ha spiegato che, desideroso di riflettere, allontanandosi da Anna, aveva deciso di recarsi in Oriente: un viaggio che gli ha cambiato la vita, motivo per cui non è poi mai più tornato in Spagna. Aveva però cercato di tenersi in contatto anche con l’amico, scrivendogli però all’indirizzo dove lui, a causa delle nozze con Clara, non viveva più. In ogni caso ora è deciso a parlare con Anna e a spiegarle quanto la ama, come aveva fatto nella sua ultima lettera finita nelle mani di Cristina, dopo essere state in quelle di Carlos.

VELVET 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: ALBERTO IN PERICOLO

Le anticipazioni sul gran finale di Velvet 4 dicono quindi che Alberto, tornato a Madrid, riuscirà a spiegarsi e chiarirsi con Anna, che ha quindi intenzione di far conoscere a suo figlio il padre, che non sa essere ancora vivo. Tuttavia la Ribera dovrà affrontare una doppia “vendetta”. Marco, infatti deciderà di mettere in vendita la Velvet, mentre Cristina, accecata dalla rabbia, darà fuoco al laboratorio della galleria. Tuttavia questa mossa potrebbe avere delle serie conseguenze per il piccolo Alberto.

© Riproduzione Riservata.