Vittoria Schisano/ Dal suo libro al film e alla tv: presto conduttrice in attesa del principe azzurro

Vivere a metà o vivere a piano la sua vita da donna, Vittoria Schisano ha deciso così di mettere in pratica la seconda opzione lasciandosi alla spalle il suo passato come Giuseppe. Da attore ad attrice il passo è stato breve ma Vittoria è conosciuta soprattutto per le sue ospitate da Barbara D'Urso ma presto tutto potrebbe cambiare anche per lei. Intervistata da Novella 2000, Vittoria ha raccontato della sua scelta, della sua voglia di prendere in mano la sua vita e viverla per intero annunciando al mondo il suo addio al passato e l'intervento che le ha portato via le sue ultime caratteristiche da uomo. Lei stessa si definisce comunque una donna con gli attribuiti e la sua storia ne è la dimostrazione. Chi la conosce sa bene quanto ha sofferto ma anche quanto è stata forte nel suo percorso fino alla rinascita.

VITTORIA SCHISANO SI RIPRENDE IN MANO LA SUA VITA E APPRODA IN TV

CONDUTTRICE E ATTRICE, COSA LE MANCA ANCORA?

La storia di Vittoria non è destinata a rimanere nell'oblio e presto il suo secondo libro diventerà un film, come lei stessa ha rivelato nell'intervista che potete leggere integralmente cliccando qui: "Il mio secondo libro sta per diventare un film, voglio precisarlo. Ma vi annuncio che sto per iniziare un’avventura da conduttrice televisiva". Ebbene sì. Tra i gossip di questo mese di agosto possiamo mettere anche questo annuncio. Non sappiamo ancora di quale programma o progetto si tratti e nemmeno per quale rete, quello che è certo è che Vittoria è destinata ancora a grandi cose, l'unico neo in questa sua vita finalmente perfetta? La mancanza di un principe azzurro. Vittoria stava per sposare il suo fidanzato Fabrizio ma alla fine ha rinunciato e adesso da un anno e mezzo è single. Chi si farà avanti per la bella attrice?





