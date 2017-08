ZUCCHERO PARTIGIANO REGGIANO / Su Rai 1 la replica del concerto/evento politico più rock di tutti i tempi

Zucchero Partigiano Reggiano

LA REPLICA DEL CONCERTO

Zucchero presenta "Partigiano Reggiano", il concerto-evento dall'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma trasmesso per la prima volta il 10 settembre scorso. Al contrario di quanto si possa pensare, non sarà Zucchero il vero protagonista della serata, bensì il suo alter ego, un emiliano qualunque, nato contadino e cresciuto in un'Italia sospesa tra sacro e profano. Colonna sonora del racconto, le canzoni più belle del repertorio di Zucchero "Sugar" Fornaciari. Ben 13 i musicisti che accompagneranno le varie esibizioni; innumerevoli gli amici che saliranno sul palco per omaggiare il grande cantautore reggiano. Tra questi, anche Sabrina Ferilli, Andrea Bocelli, Elisa, Francesco De Gregori, 2Cellos, Paul Young, Nino Frassica, Gigi Buffon, Francesco Guccini e Gerard Depardieu. La conduzione è affidata a Massimo Giletti.

ZUCCHERO, IL PARTIGIANO REGGIANO

Non chiamatelo concerto: quello del 10 settembre, per Zucchero, è stato anche e soprattuto un grande evento politico. "Sono partito da un semplice gioco di parole, ma poi mi è piaciuto avere un ritornello che mi legava alla mia storia, ai racconti di mia nonna, di mio zio prigioniero in Germania, di mio padre sotto il fascismo", racconta in nell'intervista a Repubblica rilasciata in occasione dell'uscita dell'album. "Queste sono le mie radici. Mi piacerebbe che oggi ci fossero dei giovani con lo spirito dei partigiani, capaci di stare insieme per combattere contro qualcosa che non va. Forse si può dire che è un disco politico, spero che possa servire ad accendere qualche scintilla. E mi piace che canzoni come Street of surrender abbiano un messaggio universale: le parole di Bono [Vox] parlano a tutti. Dicono 'sono orgoglioso e pieno d'amore, puoi decidere se combattermi o dimenticare l'odio e camminare insieme in queste strade di resa reciproca'. Questo disco, più di altri che ho fatto riflette, i nostri giorni, il nostro mondo. Chi fa il mio mestiere deve sentire i cambiamenti, deve ascoltare il vento".

L'ARTISTA

Adelmo "Zucchero" Fornaciari nasce a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, il 25 settembre 1955. Suo padre si chiamava Giuseppe, sua madre Rita. Il nome d'arte Zucchero deriva dal soprannome datogli in età scolare da una maestra delle elementari. La sua prima grande passione non è la musica, bensì il calcio. Il giovane Adelmo si destreggiava bene con il pallone: ben presto venne notato e tesserato dalla Reggiana come portiere dei pulcini. Diplomatosi perito elettronico, si iscrisse alla facoltà di Veterinaria. Lasciò l'Università dopo aver superato 39 esami su 51 per dedicarsi appieno alla musica. Negli anni di gavetta svolse lavori tra i più umili, quali il tornitore, il salumiere e il fornaio. La consacrazione avvenne abroad, quando il giovane Zucchero ricevette gli elogi di Ray Charles: "Questo ragazzo è così talentuoso... Una voce incredibile... Sicuramente uno dei migliori artisti blues con cui abbia mai lavorato". Di fatto, Zucchero si esibiva prevalentemente in lingua inglese, e il suo debutto (e conseguente successo) in Italia avvenne anni dopo, nel 1995. Ed è proprio al '95 che risale l'uscita del suo Spirito DiVino, contenitore di alcuni tra i più grandi successi del cantautore di Roncocesi (X colpa di chi?, Così celeste e Il volo). Spirito DiVino ne decretò l'ascesa, con oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

