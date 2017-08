ALDO GIOVANNI E GIACOMO SI SEPARANO/ Aldo debutta da solista in un film con la moglie Silvana Fallisi

Aldo Giovanni e Giacomo

Alla fine sembra sia tutto vero: Aldo Giovanni e Giacomo si separano. Era stata Novella 2000, una settimana fa, a lanciare per prima l'indiscrezione di rapporti ormai tesissimi tra Aldo Baglio e Giovanni Storti, con un sempre mite Giacomo Poretti costretto a sedare gli animi di volta in volta. Adesso, però, arriva anche la conferma da parte de Il Corriere della Sera, secondo cui Aldo sarebbe pronto a fare il suo esordio da solista in un film che vedrà la presenza della moglie Silvana Fallisi, attrice nota per aver già partecipato a diversi film del trio comico. Secondo quanto scrive Renato Franco, dovrebbe essere dunque il non indimenticabile "Fuga da Reuma Park" l'ultima fatica cinematografica di Aldo Giovanni e Giacomo. Aldo, infatti, avrebbe già consegnato la sceneggiatura ai produttori, segno inequivocabile che la rottura si è ormai consumata. Sempre secondo Il Corriere della Sera, il trio è legato da un contratto che prevede la realizzazione di almeno un altro film insieme. Nell'accordo, però, non è prevista alcuna penale: dunque, al mancare dell'intesa artistica, è facile che il contratto vada a decadere senza alcuna ricaduta economica per le parti coinvolte.

ALDO GIOVANNI E GIACOMO SI SEPARANO: LE RAGIONI DELLA ROTTURA

L'INDISCREZIONE DI NOVELLA 2000

Ad anticipare la crisi nei rapporti tra Aldo Giovanni e Giacomo era stata Novella 2000 con un articolo di Carlo Mondonico. Questa l'indiscrezione che oggi ha trovato conferma:"Il trio più famoso d’Italia sta per scoppiare. Aldo, Giovanni e Giacomo sarebbero ai ferri corti e tra loro il feeling non è più quello che li ha fatti diventare i comici più seguiti degli ultimi 30 anni. I tre attori, che lavorando insieme dal 1985, stanno pensando di dividersi e la colpa, se così si può dire, sembra legata al difficile rapporto che hanno Aldo Baglio e Giovanni Storti. Pare che il secondo voglia sempre imporre le sue scelte a discapito di quelle degli altri e se Giacomo Poretti, il più tranquillo e tollerante del trio sopporta, Aldo non è certo uno disposto a rinunciare a esprimere il suo estro". Insomma, sembra proprio chela storia di Aldo Giovanni e Giacomo sia giunta ai titoli di coda. Un epilogo malinconico, che i loro fan sperano possa mutare con un grande colpo di scena.

© Riproduzione Riservata.