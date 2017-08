ANTONELLO VENDITTI/ La sua confessione: "Odio fare le prove" (Sogno o son desto)

Antonello Venditti a Sogno o son desto (lapresse)

ALLA CORTE DI MASSIMO RANIERI

Uno dei momenti più apprezzati della prima puntata di Sogno o son desto 3, la cui replica sarà in onda stasera su Rai Uno, è sicuramente quello che ha visto Massimo Ranieri esibirsi con Antonello Venditti sulle note di Ricordati di me. Ranieri ha ammesso di aver invitato per tre anni di fila Venditti, sempre impegnatissimo e che quindi per lui è stato un onore averlo finalmente con lui sul palco. I due hanno ricordati alcuni momenti della loro gioventù e cioè come abbiano giocato anche insieme a calcio. "Non provo mai niente, mi piace improvvisare" ha detto Venditti, onorato di cantare nuovamente con un suo grande amico. Venditti e Ranieri hanno intonato sul palco anche Alta marea, dimostrando una sinergia unica.

ANTONELLO VENDITTI, LA SUA STORIA

Antonello Venditti è sicuramente uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Nato nel 1949, appartiene alla scuola romana e durante la sua carriera ha saputo unire canzoni d'amore e brani impegnati. La sua passione per la musica nasce giovanissima, quando la madre lo spinge a imparare a suonare il pianoforte. All'età di 14 anni inizia a comporre i primi brani come Roma Capoccia ma quando entra nel locale Folkstudio, Venditti conosce altri musicisti come Francesco De Gregori, Giorgio Lo Cascio e Ernesto Bassignano, dando vita al gruppo I giovani del Folkstudio. Uno dei suoi più grandi successi è sicuramente Notte prima degli esami, brano amatissimo da molte generazioni. Nel 1988 raggiunge grande popolarità con l'album In questo mondo di ladri che contiene la canzone omonima e Ricordati di me, hit molto popolari. Della sua vita privata, sicuramente, si conosce il matrimonio con Simona Izzo, dalla quale ha avuto il figlio Francesco mentre, per il momento, non si hanno notizie di sue relazioni.

