ANTONIO ALBANESE/ Un artista poliedrico di successo omaggiato su Rai 1 (Techetechetè)

Antonio Albanese

IL SUCCESSO DI “MAMMA O PAPÀ?”

In questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 1, Techetechetè, viene dato ampio spazio all’attore, scrittore e regista Antonio Albanese. Un vero e proprio genio della comicità capace nel corso della propria carriera, di regalare al pubblico momenti di grandissimo spettacolo sotto tutti i punti di vista. In questo 2017 peraltro, Albanese, è stato nuovamente protagonista con il film commedia Mamma o papà diretto dal regista Riccardo Milano, uscito ai botteghini il 14 febbraio del 2017 e capace di incassare nelle sole prime tre settimane di programmazione qualcosa come 4,5 milioni di euro. Nella pellicola Albanese ha recitato al fianco di Paola Cortellesi, che tutto sommato ha un percorso artistico molto similare essendo emersa come lo stesso Albanese, nella fortunata trasmissione della Gialappa’s Band, Mai dire goal. Da segnalare che il film è un remake della pellicola francese Papa ou maman? diretta dal regista Martin Bourboulon nel 2015.

ANTONIO ALBANESE, TUTTE I SUOI PERSONAGGI

Antonio Albanese si è imposto all’attenzione del grande pubblico televisivo grazie ai molteplici personaggi comici da lui stesso inventati. Personaggi che il più delle volte sono stati parte del celebre programma comico della Gialappa’s band: Mai dire gol. Il primo storico personaggio dato in pasto al pubblico di Italia 1 è stato il gentile Epifanio che spesso e volentieri è stato spalla di Peo Pericoli alias Teo Teocoli alla conduzione in studio del programma. Chi non ricorda l’inviato speciale Frengo e Stop al seguito del Foggia di Zeman nei primi anni Novanta oppure l’aggressivo Alex Drastico senza dimenticare il giardiniere di fede interista dell’allora presidente del Milan Berlusconi, Pier Piero. Un successo straordinario e travolgente che Antonio Albanese ha giustamente cavalcato raccogliendo tutto nel suo famoso libro uscito nel 1994 ed intitolato Patapim e Patapam. In seguito sarà parte integrante di Mai dire lunedì con altri quattro personaggi abbastanza amati dal pubblico tra i quali spicca senza dubbio lo stravagante politico calabrese Cetto La Qualunque peraltro riproposto in un fortunato film comico.

© Riproduzione Riservata.