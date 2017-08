ARISA/ Torna al cinema con una sua colonna sonora (Sogno o son desto)

Arisa, foto LaPresse

ALLA CORTE DI MASSIMO RANIERI

Arisa è uno degli ospiti della replica della prima puntata di Sogno o son Desto 3, lo show del sabato sera del famoso cantautore. La ragazza si è presentata sul palco coi capelli rossi dopo una introduzione poetica dello stesso Ranieri, che ha citato alcuni versi di Seneca. I due si sono esibiti sulle note de La notte. A cominciare il duetto è stato proprio Ranieri, accompagnato dall'autrice di Sincerità. In un abito nero con uno scialle colorato, Arisa ha fatto emozionare tutto il pubblico di Rai Uno. Dopo La notte, è stata la volta di L'amore è un'altra cosa, ottenendo grandissimo clamore da parte del pubblico. Ranieri ha ammesso di stimare molto Arisa, augurandole di fare molti Sanremo. Il momento dedicato alla giovane si è concluso quando insieme a Ranieri ha intonato una commovente e struggente canzone napoletana.

ARISA CURERA' LA COLONNA SONORA DI NOVE LUNE E MEZZA

Dopo la partecipazione al film La verità vi spiego sull'amore, Arisa torna al cinema come compositrice di colonne sonore. L'artista, infatti, canterà un brano dal titolo ancora sconosciuto per la commedia con Giorgio Pasotti e Claudia Gerini Nove lune e mezza, opera prima di Michela Andreozzi. Non è la prima volta che un brano di Arisa finisce al cinema. Infatti, già nel 2011 aveva curato L'amore sei tu per La peggiore settimana della mia vita. In queste settimane, Arisa sta ottenendo successo con L'esercito del selfie, in cui si esibisce con Lorenzo Fragola. Nelle ultime ore, Arisa ha anche postato una foto in cui finge di essere Belen, con la didascalia"Ieri a Catania mi sono comprata questo vestito nuovo e ho deciso di farmi una foto per farvelo vedere. Ah.. non notate nulla? Mi sono fatta lo shatush, si vede? Sembro un’altra.Va bene. Allora a dopo." Insomma, l'estrosità della cantante non sembta essere venuta meno nonostante questa calura estiva. Ma, come avrà reagito Belen?

© Riproduzione Riservata.