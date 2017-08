BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Steffy si schiera dalla parte di Bill, Liam furioso con lei

Beautiful

RIDGE INCASTRA QUINN?

L'interruzione di Beautiful per la pausa estiva arriverà nel momento meno opportuno. La soap lunedì 7 agosto non andrà in onda e lascerà i fan con il fiato sospeso, soprattutto per quanto riguarda il piano di Ridge. Lui e Quinn dovranno, infatti, recarsi per qualche giorno a San Francisco per assistere ad una conferenza sulla moda e l'occasione potrà essere perfetta per dimostrare quanto la donna sia inaffidabile. Ed infatti, la città della California sarà protagonista di un sorprendente confronto tra matrigna e figliastro. Proprio qui, Quinn aprirà il suo cuore allo stilista, parlando della sua difficile infanzia, del suo rapporto con gli uomini e delle cause della sua crudeltà. La coppia si sentirà molto vicina, come mai era accaduto prima di quel momento e per la prima volta il piano di Ridge comincerà a vacillare: sarà lui stesso ad informare la dark lady di non volerle più creare problemi con Eric e di essersi sbagliato sul suo conto....

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: GLI STEAM AI FERRI CORTI?

I matrimoni a Beautiful non durano mai a lungo: il fatto è noto da sempre, tanto che le sorti di Steffy e Liam sembrano essere un caso più unico che raro. La coppia si è sposata in una romantica cerimonia in Australia lo scorso marzo, in occasione del trentesimo compleanno della soap, e ancora resiste. Ma quanto ancora resteranno insieme? Le prime avvisaglie di una loro crisi arrivano dalle anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana. Da esse apprendiamo che Liam scoprirà il piano di Bill per separare Thomas e Sally: far credere allo stilista che Caroline è malata terminale. La notizia verrà riportata velocemente anche a Steffy ma la sua reazione sarà molto diversa da ciò che Liam avrebbe pensato: la moglie gli chiederà di non intromettersi in faccende che non lo riguardano, precisando che a suo avviso Caroline e Thomas sono una bella coppia. Tali parole lasceranno di stucco lo Spencer, da sempre emblema di correttezza e onestà. I motivi di attrito tra lui e la moglie saranno sempre più evidenti...

