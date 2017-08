BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl segue il fidanzato Andrea Iannone a Brno (oggi, 5 agosto)

Belen Rodriguez (Instagram)

AL SEGUITO DI ANDREA IANNONE A BRNO

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Lei è tornata dal suo ex Stefano De Martino? Le notizie, più o meno veritiere, si sono susseguite per tutta la durata dell'estate anche se ora sono i fatti a smentirle nel modo più chiaro possibile. Sebbene la show girl argentina e il pilota della Suzuki si siano stancati di palesare il loro amore, evitando di postare nei social network foto in cui appaiono insieme, i loro movimenti degli ultimi giorni parlano chiaro: entrambi si sono diretti a Brno, a bordo dello stesso volo privato. Nella città della Repubblica Ceca, infatti, lui sarà impegnato nella nuova tappa del MotoGp, dove dovrà dimostrare di avere superato la crisi degli ultimi tempi. Molti fan del pilota di Vasto avevano additato proprio Belen, come causa della perdita di concentrazione del loro beniamino. Qualche tempo, l'entourage della Suzuki aveva fatto chiaramente intendere di non gradire la presenza della modella a bordo pista, chiedendole di lasciare al fidanzato tutto lo spazio necessario per ottenere i migliori risultati con la moto. Seguirà i consigli questa volta?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NESSUN FLIRT CON STEFANO DE MARTINO

La voce diffusa qualche giorno fa da Giovanni Ciaccia a Radio Deejay aveva scatenato la curiosità dei fan di Belen Rodriguez e del suo ex marito Stefano De Martino, che ancora speravano di rivedere questa coppia di nuovo insieme. Sembra però che sarà questo l'ennesimo gossip fasullo dell'estate. I due diretti interessati hanno chiaramente altro per la mente: anche se preferisce non parlare in maniera esplicita, la trasferta in terra ceca della showgirl argentina lascia poco spazio ai dubbi. Lo stesso Stefano sembra preferire la compagnia dei suoi amici e soprattutto della fashion blogger Gilda Ambrosio che, stando a quanto riportato dal settimanale Spy, potrebbe essere il suo nuovo amore. Dopo settimane in cui le notizie di un clamoroso ritorno di fiamma si sono rincorse senza sosta, questa volta tra i genitori del piccolo Santiago sembra essere davvero finita anche se non ci sono dubbi sulla maggiore serenità tra i due ex coniugi. L'amore si è dunque trasformato in una bella amicizia?

