CHISUM/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Forrest Tucker (oggi, 5 agosto 2017)

NEL CAST ANCHE JOHN WAYNE

Chisum, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere western del 1970 che è stata diretta da Andrew V. McLaglen (I 4 dell'oca selvaggia, I due invincibili, La stella di latta) ed interpretata da John Wayne (Sentieri selvaggi, Un dollaro d'onore, Ombre rosse), Forrest Tucker (La signora mia zia, Iwo Jima: Deserto di fuoco, I mostri delle rocce atomiche) e Christopher George (Future animals, El Dorado, Exterminator). Il film è ispirato alla vera storia della cosiddetta Guerra per i pascoli della contea di Lincoln e narra romanzandoli, avvenimenti realmente accaduti, così come sono realmente esistiti i personaggi di John Chisum, Billy the Kid e Pat Garrett. Del primo esiste anche una biografia storicamente rigorosa, scritta da Andrew J. Fenady ed intitolata Lincoln County cattle war. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHISUM, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

John Chisum (John Wayne) è il maggior proprietario terriero del Nuovo Messico e controlla il corso del fiume Pecos. Si tratta di un uomo fiero ed integerrimo, giunto su quelle terre insieme ai primi coloni. Nella contea di Lincoln però sta prendendo sempre più potere il ricchissimo imprenditore Lawrence Murphy (Forrest Tucker), che sta acquistando, spesso con le minacce, tutti gli appezzamenti dei piccoli allevatori per farne un unico grande pascolo. Per il momento sembra che Chisum e Murphy possano convivere ma quest'ultimo ha sul libro paga anche lo sceriffo e ha in mente di espandersi ancora. Ben presto Henry Tunstall (Patrick Knowles), allevatore caro amico di Chisum, viene accusato di abigeato, ovvero furto di bestiame, e ucciso da due vicesceriffi al soldo di Murphy. Billy The Kid (Geoffrey Deuel), mandriano di Tunstall, decide di vendicare il suo padrone e guida un gruppo di cowboy all'attacco degli sceriffi. Murphy coglie al volo l'occasione per far eleggere un nuovo e spietato sceriffo e stringere ancora di più la sua morsa sulla città.

