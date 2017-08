Cherry Season, anticipazioni e news: nuove variazioni di palinsesto, quando andrà in onda l'epilogo?

Cherry Season

LA PROGRAMMAZIONE DI AGOSTO E SETTEMBRE

La storia di Cherry Season su Canale 5 è stta costellata da interruzioni non troppo gradite ai fan italiani. In passato, infatti, la soap turca è stata sospesa per ben nove mesi tornando regolarmente in onda dal mese di giugno. Una nuova brutta sorpresa è prevista per agosto ovvero quando le vicende di Oyku e Ayaz saranno caratterizzate da due settimane di interruzione. Da lunedì 7 infatti non c'è più traccia della serie nella guida Tv di Canale 5 e, stando a voci ancora non confermate ufficialmente, essa dovrebbe tornare in onda lunedì 21 dello stesso mese. Solo allora sarà possibile seguire la parte finale dei preparativi delle nozze di Oyku e Ayaz che verranno celebrate regolarmente: non ci saranno problemi questa volta, come accaduto in passato in occasione della loro fuga d'amore, anche se prima del fatidico sì la sposa avrà qualche dubbio, sognando una sua fuga a cavallo (si arriverà persino a pensare che alla fine decida di fare un passo indietro). In presenza di tutte le persone a loro care, e con Mete e Seyma come testimoni, Ayaz e Oyku diventeranno marito e moglie. E poi?

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI E NEWS: L'EPILOGO DELLA SERIE

Mentre Cherry Season va in vacanza per due settimane, i fan della soap turca possono comunque restare vicini ai loro due amatissimi Oyku e Ayaz scoprendo qualcosa in più sull'epilogo della serie. Dopo il matrimonio i due sposi affronteranno una nuova separazione: lei se ne andrà in Italia anche se verrà raggiunta da Ayaz che la convincerà a tornare a casa. La coppia conoscerà il lieto fine ma cosa accadrà agli altri personaggi? Facciamo il punto della situazione, ripercorrendo l'ultima puntata delle Stagioni del cuore che in Italia vedremo a settembre inoltrato: i due protagonisti scopriranno di essere in attesa di due gemelli che verranno chiamati Serkan e Ozge, proprio come i due attori che prestano il volto ad Ayaz e Oyku. Il lieto fine ci sarà anche per Mete e Seyma che si sposeranno e allargheranno famiglia. Tutto bene anche per Emre e Burcu, in attesa del loro primo bambino, e Sibel e Ilker che apriranno l'attività che hanno sempre sognato. Anche Cem sarà felice al fianco della sua prima fidanzatina, mentre Bulent e Meral saranno felicemente sposati. Anche Mehmet e Onem continueranno a fare coppia fissa anche se i motivi di discussione non mancheranno.

