Ciao Darwin 7 / Io so' io vs Noi non semo in Replica Canale 5. Daniela Del Secco e Manuela Villa madrine

Ciao Darwin 7 - La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti

IN REPLICA SU CANALE 5 LA QUARTA PUNTATA: ECCO COSA VEDREMO

Torna questa sera, su canale 5, l’appuntamento con la replica di Ciao Darwin 7. A sfidarsi nella nuova sfida condotta da Paolo Bonolis sono la squadra dei “Io so io” e quella dei “Noi non semo”. A capitanare i due gruppi ci sono la contessa Daniela Del Secco D’Aragona e Manuela Villa. La Madre Natura della serata, invece, è la bellissima Kristyna Teimerova i cui segni particolari sono l’altezza, il fisico longilineo e lo sguardo magnetico. Come sempre la puntata inizia con un simpatico scambio di battute tra le madrine per poi passare alle prime prove durante le quali si sfidano i concorrenti. Si parte con il manifesto musicale degli Io so io che scelgono Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti mentre i Noi non semo schierano Je so’ pazzo di Pino Daniele. Si passa così alla Prova del Genodrome e alla Macchina del Tempo. Il dibattito vede le due madrine sfidarsi in un vivace scambio di battute prima della prova coraggio. Come sempre, la parte finale della puntata è dedicato all’immancabile defilè e alla battaglia finale dei cilindroni. Durante la serata, Luca Laurenti e il suo inseparabile dinosauro “Dino”, irrompono sulla scena per regalare momenti divertenti con la collaborazione di Paolo Bonolis.

CIAO DARWIN 7, IO SO' IO VS NOI NON SEMO: LE MADRINE

Va in onda stasera la quinta puntata di Ciao Darwin 7 - La resurrezione, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione straordinaria di Luca Laurenti. La sfida, questa volta, vede contrapposte Daniela Del Secco D'Aragona, per gli Io so' io, e Manuela Villa, per i Noi non semo. La prima è una presunta marchesa appartenente alla nobile casata dei Secco d'Aragona; la seconda è la figlia "illegittima" di Claudio Villa e Noemi Garofalo. Daniela è nota per le sue televendite di dubbio gusto che negli anni Novanta spopolavano sulle reti private; Manuela è una cantante e opinionista televisiva balzata agli onori delle cronache a seguito della sua battaglia legale per il riconoscimento della paternità da parte del famoso cantante. Entrambe, per un motivo o per un altro, barano con l'anagrafe: il vero cognome della prima è Del Secco, senza acuna attestazione gentilizia; quello della seconda è Garofalo Pica, cognomi reali di mamma e papà. Grande attesa anche per la nuova Madre Natura: dopo le bellissime Jenny Watwood, Penny Lane, Rim Saidi e Romina Morais Gomes, sarà la volta di Kristyna Teimerová, una modella ceca dal fisico statuario.

IO SO' IO: DANIELA DEL SECCO D'ARAGONA

Daniela Del Secco è giornalista pubblicista dal 1992. Da degna rappresentante degli Io so' io, si è autoproclamata marchesa a inizio anni Novanta. Maestra di Stile, Costume e Galateo, è stata responsabile della pagina "Moda-bellezza e personaggi" per la Gazzetta di Piacenza e di Lodi per oltre due anni. Memorabili i suoi spot pubblicitari di qualche anno fa, in cui si faceva promotrice della sua stessa linea di creme corpo. La sua biografia ufficiale recita: "Plurilaureata, specializzata in comunicazioni multimediali in Italia e all'estero, ha organizzato e condotto dal 1983 al 1987, con il patrocinio della provincia di Milano, oltre 30 spettacoli, finalizzati al divertimento e alla cultura, presso la Sala Congressi della Provincia di Milano, sita in via Corridoni, con un pubblico di 2.000 persone circa". E noi non ne dubitiamo.

NOI NON SEMO: MANUELA VILLA

Decisamente meno salottiera la vita di Manuela Villa, che parteggia per i Noi non semo. Figlia del cantante Claudio Villa e della soubrette e ballerina Noemi Garofalo, manifesta fin da piccola la passione per la musica. Conosce suo padre all'età di dodici anni: nel frattempo, il cantante si è risposato e ha avuto altre due figlie, con cui Manuela entra ben presto in contrasto. Lo stesso Villa rifiuta per anni il riconoscimento legale, che Manuela richiede insieme al fratello maggiore Claudio Junior a metà degli anni Ottanta. La causa va avanti per anni, sino alla sentenza definitiva del 2004: la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dei due fratelli, arrogando loro il diritto di aggiungere al cognome della madre (Garofalo) quello del padre (Pica). Manuela è una cantante di tutto rispetto: nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo in compagnia del gruppo Squadra Italia, costituito, tra gli altri, anche da Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Rosanna Fratello, Mario Merola, Gianni Nazzaro, Toni Santagata e Lando Fiorini. Memorabile anche la sua vittoria all'Isola dei Famosi, con oltre il 75% dei voti contro Debora Caprioglio.

