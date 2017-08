Compleanno Federica Pellegrini/ La campionessa compie 29 anni di successi e di ripartenze

Federica Pellegrini

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Federica Pellegrini soprattutto in merito alla sua vittoria miracolosa a Budapest, durante i Mondiali di Nuoto. La sua impresa è sotto gli occhi di tutti e molti addetti al lavoro, vip e fan hanno decantanto le gesta della campionessa, e oggi? Oggi siamo pronti a farlo tutti, ancora una volta, perchè Federica Pellegrini compie gli anni, i suoi 29, e alla soglia dei 30 si prepara a guardare avanti con nuovi obiettivi e per nuove conquiste mai sazia dopo una carriera fatta di medaglie e di duri colpi dai quali si è sempre ripresa. Vittorie, una nuova vita, nuovi obiettivi e l'addio a Filippo Magnini, così si sono conclusi i primi trent'anni di Federica Pellegrini, come saranno i suoi secondi?

FEDERICA PELLEGRINI COMPIE 29 ANNI TRA SUCCESSI E GOSSIP

COME SARANNO I PROSSIMI 30 ANNI?

Sappiamo bene che la campionessa è alle prese con le sue ultime gesta ma, a quanto pare, ha deciso di lasciare i 200 per dedicarsi ai 100 e vivere con più tranquillità e "meno sforzi" gli anni che verranno. Il suo allenatore non è molto convinto che questa sia la scelta più giusta mentre suo padre non è convinto di un'altra novità nella vita della figlia, ovvero l'addio a Filippo Magnini. Federica Pellegrini ha annunciato la rottura definitiva dal fidanzato e collega alla fine dei Mondiali di Nuoto anche se il padre spera che ci possa essere ancora un futuro per i due e magari finalmente le nozze e l'inizio di una vita da mamma per sua figlia. Sarà davvero così? Per ora non possiamo far altro che farle gli auguri di buon compleanno e metterci comodi per guardare insieme come andranno i prossimi 30 anni della sua vita.

