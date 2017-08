Diletta Leotta / Video, l’incidente hot: perde il costume e scatena i fans su instagram

Diletta Leotta

Diletta Leotta, in attesa di tornare a lavoro per allietare le giornate degli appassionati di calcio, si sta godendo l’estate in Costa Smeralda. Bellissima e in splendida forma, la giornalista sta condividendo con i fans le sue meravigliose giornate estive pubblicando foto e video. Con un fisico statuario, Diletta Leotta porta a casa migliaia di like con le foto in cui si mostra in bikini. Immagini in cui la Leotta sfoggia la sua bellezza mozzafiato senza, mai, diventare volgare. Tuttavia, più che le foto, c’è un video che ha letteralmente scatenato i fans. Oltre ad essere bella, brava e professionale nel suo lavoro, infatti, Diletta Leotta è anche un’abile nuotatrice. Per dimostrare il suo talento, nelle scorse ore, la giornalista ha pubblicato su Instagram un video in cui, però, un piccolo incidente ha rischiato di rovinare il suo momento di gloria. Nel filmato che ha superato le 260mila visualizzazioni e ricevuto centinaia di commenti, Diletta nuota a delfino. Improvvisamene, però, perde il reggiseno del bikini ma Diletta non si lascia scoraggiare e continua imperterrita nella sua nuotata, sicura che non si sarebbe visto nulla. Cliccate qui per vedere il video.

DILETTA LEOTTA, INCIDENTE HOT IN COSTA SMERALDA

NUOVA STAR DEL PICCOLO SCHERMO

Il prossimo 16 agosto, Diletta Leotta spegnerà 26 candeline. Giovanissima, è riuscita ad affermarsi come giornalista sportiva in un mondo che continua ad essere soprattutto maschile. Diletta è riuscita a bucare lo schermo con la sua bellezza dimostrando, però, di avere anche una testa che le ha permesso di raggiungere in breve tempo tutti i suoi obiettivi. Considerata l’erede naturale di Ilaria D’Amico con la quale non c’è assolutamente nessuna rivalità, Diletta Leotta, nella prossima stagione, potrebbe cimentarsi anche in altre avventure professionali. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 come ospite, Diletta Leotta è stata accostata anche allo show I migliori anni prima che Carlo Conti riconfermasse Anna Tatangelo. Il giornalismo sportivo, dunque, potrebbe essere solo una piccola parte di quello che potrebbe essere il futuro professionale della Leotta. Si trasformerà presto in una vera showgirl?

