E’ già ieri/ Su Rai 3 il film diretto da Giulio Manfredonia con Antonio Albanese (5 agosto 2017)

E' già ieri su Rai 3

IL FILM CON ANTONIO ALBANESE

Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 agosto, alle ore 16.30 Rai Tre manderà in onda E' già ieri, un film diretto da Giulio Manfredonia nel 2004. Nel cast del film vediamo il comico e attore Antonio Albanese nei panni di Filippo Fontana e Goya Toledo, modella e attrice spagnola che interpreta Rita, una biologa.

E' GIA' IERI, LA TRAMA

La narrazione è incentrata su Filippo Fontana (Antonio Albanese), celebre divulgatore televisivo che è dotato di un pessimo carattere. Famoso per le sue trasmissioni di zoologia, l'uomo si reca alle Canarie al fine di realizzare un documentario su una particolare varietà di cicogne. Ormai, Filippo è arrivato al punto di odiare il proprio lavoro e quindi parte di cattivo umore. Una volta terminato il servizio, però, a causa di un contrattempo rimane bloccato sull'isola, senza potersi recare a Tenerife e quindi passa la nottata sul posto. Una volta svegliatosi, la mattina dopo, si accorge di rivivere per filo e per segno la precedente giornata, rendendosi conto con sgomento di essere rimasto bloccato al 13 agosto. Quando cerca di sfuggire al ripetersi delle stesse situazioni, accade però sempre qualcosa che lo blocca sull'isola e in quella stessa giornata, tanto da rassegnarsi ben presto a non poter più partire. Dopo qualche giorno, Filippo perde ogni freno inibitorio e si dedica non solo alla natura isolana, ma anche alla sua fauna femminile, riuscendo in pratica a conquistare tutte le donne del luogo. Ben presto, però, anche questo passatempo diventa noioso e spinge l'uomo a covare una buona dose di angoscia, che lo spinge addirittura a manifestare propositi suicidi. Quando anche il tentativo di uccidersi fallisce, inizia a guardare con uno sguardo differente il mondo che lo circonda, iniziando a godere delle piccole cose.

Ad aiutarlo è anche Rita (Goya Toledo), una biologa arrivata con lui sull'isola, con la quale Filippo riesce a stringere un rapporto saldo, dopo aver provato inutilmente a conquistarla. Quando finalmente il divulgatore si decide a rivelare alla ragazza quello che sta vivendo e i due dormono insieme, alla mattina, risvegliandosi, l'uomo si accorgerà di essere finalmente tornato alla normalità. Il 14 agosto è una giornata uggiosa e Filippo può quindi ricominciare a vivere, ma stavolta rivelandosi un uomo completamente diverso, il cui primo compito sarà quello di badare ad un branco di suini che si era aggiudicato durante un'asta tenutasi il giorno prima.

