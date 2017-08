EL ALAMEIN-LA LINEA DEL FUOCO/ Su Rete 4 il film con Paolo Briguglia (oggi, 5 agosto 2017)

pellicola di guerra in seconda serata

El Alamein - La linea del fuoco, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di guerra del 2002 che è stata diretto da Enzo Monteleone mentre nel cast sono presenti Paolo Briguglia, Emilio Solfrizzi, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Il film è ispirato all'omonima battaglia che ha avuto luogo durante la II Guerra Mondiale tra l'esercito alleato (in particolare l'Inghilterra) e quello nazifascista (in particolare l'Italia). Si tratta del terzo film girato in Italia e direttamente ispirato alle vicende di El Alamein, a distanza di 33 anni da La Battaglia di El Alamein di Giorgio Ferroni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EL ALAMEIN - LA LINEA DEL FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a El Alamein, in Egitto, nell'ottobre del 1942. La città, che si trova a 120 km a ovest di Alessandria, è un crocevia importante per la cosiddetta campagna del deserto filonazista, che mira alla sottomissione completa dell'Egitto ai danni dell'Inghilterra. Il fante Serra, studente all'università di Palermo, si arruola volontario nel X Corpo d'Armata e viene assegnato al 28esimo Reggimento Pavia. Con grande ambizione e spirito patriottico, Serra è fiducioso di una vittoria immediata e schiacciante, ma quando arriva al fronte si ritrova presto in una realtà ben lontana dal suo immaginario.

Il giovane volontario siciliano, infatti, trova i suoi compagni sfiniti dal caldo del deserto e da malattie come la dissenteria, oltre a ciò, con l'arrivo dei primi pesanti bombardamenti britannici deve convivere con il sentimento generalizzato di sfiducia dei suoi compagni e con un'organizzazione difensiva pessima.

La disillusione maturata nell'animo di Serra si accresce quando incontra il sergente Rizzo, un veterano veneto da due anni al fronte, il quale mostra sul volto e sul corpo i segni delle fatiche e delle sofferenze di varie battaglie e dell'esperienza in un campo di prigionia. Nonostante questo, Rizzo riesce a prendere in simpatia Serra, e, con la morte di alcuni camerati e soldati vicini al gruppo del siciliano, i due formano una sorta di squadra insieme al tenente Fiore, che sopravvive a lungo prima di essere sfinito dalla fatica e dalle ferite. Con l'inizio della battaglia il 23 ottobre, la situazione precipita, e Serra sembra essere tutt'altra persona ormai rispetto a quella che era partita volontaria da Palermo, alla fine, dopo essere sfuggiti alla cattura durante un'incursione inglese notturna nel loro campo, Serra, Fiore e Rizzo si incamminano nel deserto per cercare di ricongiungersi alle unità italo-tedesche, ma le distanze nel deserto sono proibitive. Fiore, debilitato per una vecchia ferita, crolla dopo breve cammino e viene assistito da Rizzo, che promette di non lasciarlo fino alla fine. Serra, invece, su ordine dei suoi due superiori, sale su una moto recuperata nella sabbia e cerca di raggiungere il campo più vicino per richiedere soccorsi.

