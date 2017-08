FRANCESCO DE GREGORI/ Il cantautore romano sulle note di ''Rimmel'' (Techetechetè)

Francesco De Gregori

IL TOUR INTERNAZIONALE DEL CANTAUTORE ROMANO

Francesco De Gregori, il famoso cantautore italiano, sarà protagonista dell'appuntamento di questa sera, sabato 5 luglio della trasmissione Rai, Techetechetè. Il cantante romano, nei mesi di ottobre e novembre del 2016, ha proposto uno straordinario tour internazionale che toccherà tante località italiane e straniere. Tra queste ci sarà anche il Bataclan di Parigi, tristemente noto per il tragico attacco terroristico verificatori nel locale francese nel novembre del 2015. Tante le esibizioni internazionali che hanno visto De Gregori protagonista. È il caso di Londra, New York e Boston accompagnato da un gruppo di straordinari musicisti composto da Guido Guglielmetti e Paolo Giovenchi, ha presentato il suo repertorio più amato, arricchito da diversi brani inediti. Nella primavera del 2017 ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX, parlando della carriera e soprattutto dei suoi 66 anni, compiuti ad aprile. Proprio ad aprile ha preso parte anche ad Amici, il noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In tale occasione la produzione ha chiesto al cantautore romano di lavorare assieme ai ragazzi. Proprio per questo motivo De Gregori, per sua stessa ammissione, ha deciso di esibirsi in alcuni dei suoi brani più significativi come Rimmel e Questi posti d'avanti al mare. Ha anche affrontato il tema dei talent e del fatto che i giovani artisti emergenti di oggi abbiano molte più opportunità, rispetto al passato, di farsi conoscere ed avere successo fin da subito. Ha inoltre ammesso che, se fosse esistito Youtube ai suoi tempi non avrebbe esitato un attimo ad utilizzarlo per promuovere la sua musica.

FRANCESCO DE GREGORI, I SUOI BRANI

Francesco De Gregori è nato a Roma nell'aprile del 1951. È uno degli artisti e cantautori italiani più importanti della nostra storia musicale. I suoi brani sono in grado di mescolare vari generi musicali, andando dal rock alla musica popolare. Dopo il grande successo riscosso negli anni 70 e 80, negli ultimi anni ha pubblicato un album di duetti assieme all'amico e collega Ron, dal titolo La forza di dire si. Nel 2016 ha poi collaborato con Enzo Avitabile, Fausto Leali ed Edoardo De Angelis, partecipando all'incisione di diversi brani inseriti negli ultimi album degli artisti appena citati.

