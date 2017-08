GALLO CEDRONE/ Su Canale 5 il film con Carlo Verdone e Regina Orioli (oggi, 5 agosto 2017)

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

CARLO VERDONE ALLA REGIA

Gallo cedrone, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 16.10. Una commedia del 1998 che è stata scritta, diretta ed interpretata da Carlo Verdone (Bianco rosso e verdone, Un sacco bello, Viaggi di nozze). Nel cast anche Regina Orioli (Ovosodo, Almost blue, Lezioni di cioccolato), Paolo Triestino (Con gli occhi chiusi, Il ritorno del Monnezza, Family games) e Ines Nobili (Caino e Caino, Chiedimi se sono felice, L'ultimo bacio). Triestino aveva già avuto occasione di lavorare con Verdone nel film Viaggi di nozze, anche in quell'occasione, curiosamente, interpretava il fratello di uno dei personaggi di Verdone. Il film è stato accolto con poco entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, che lo considera un film tutto sommato di maniera, dove Verdone ricicla alcune delle sue idee più riuscite senza aggiungere molto di nuovo alle sue interpretazione di ragazzi e uomini romani. Il tema dell'eterno bambinone, intrallazzone e volgare ma tutto sommato buono, è uno dei più cari al regista e attore, che in diverse occasioni si è trovato ad interpretare personaggi del genere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GALLO CEDRONE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Armando Feroci (Carlo Verdone) è un volontario della Croce Rossa Italiana sequestrato da un gruppo di terroristi mentre era impegnato come volontario in un paese islamico. I media si interessano subito del caso e attraverso le interviste ad amici e conoscenti ricostruiscono molti episodi della vita dell'uomo. Quest'ultimo vi appare come un eterno immaturo, spaccone ma tutto sommato innocuo. La sua ex moglie descrive come si sono conosciuti, ovvero mentre lui, agente immobiliare senza arte, tenta di fare colpo sulla ragazza per rifilarle una fregatura. Il matrimonio finisce però molto presto e Arturo si ritrova a dover chiedere aiuto al fratello Franco (Paolo Triestino). Quando ne conosce la moglie non vedente, Martina (Regina Orioli) se ne innamora e i due scappano insieme. Ben presto Armando però rimane senza soldi, ed è costretto a tornare dal fratello per restituirgli la moglie.

