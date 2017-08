Grande Fratello Vip 2017/ Testa a testa tra Giulia De Lellis e Desirée Popper, spunta anche il nome di Cassano

Grande Fratello Vip (Logo)

LE ANTICIPAZIONI SUL CAST

È ormai partito il toto-nomi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Confermata alla conduzione Ilary Biasi, affiancata da Alfonso Signorini, mentre non arrivano ancora certezze sul cast (o quasi). Dagospia ha dato per certi i nomi dei fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias (fratelli della più nota Belen), così come quello di Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante, nonchè ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pare però non abbia un posto certo: a giocarsela con lei, secondo le ultime indiscrezioni, è un altro volto di Uomini e Donne e cioè l'ex tronista Desirée Popper, non nuova al Grande Fratello. Un testa a testa davvero complicato, anche perchè in ballo da Uomini e Donne ci sono altri due nomi: quello di Luca Onestini e Marco Cartasegna. Pare quindi certo che uno tra loro quattro (o anche due) faranno ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

GRANDE FRATELLO VIP 2017, ANTONIO CASSANO NEL REALITY?

Ma le sorprese non finiscono qui: il cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip potrebbe avvalersi di un grande calciatore e spesso protagonista del gossip, Antonio Cassano. Stando alle rivelazioni del Vicolo delle News, Cassano è molto vicino alla firma con Gf Vip, così come lo è l'attrice Anna Falchi. Se questi sono i nomi (quasi ceri) del cast del Grande Fratello 2, ci sono anche nomi di coloro che hanno rifiutato. Stando sempre a quanto rivela la fonte, sarebbe stato chiesto anche a Mariano Di Vaio di partecipare al reality ma il modello e fashion blogger avrebbe rifiutato; allo stesso modo ha rifiutato Cristina Buccino che più volte è stata data per certa come partecipante.

© Riproduzione Riservata.