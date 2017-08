HOT & BOTHERED/ Anticipazioni del 5 agosto: il mistero dell'attore fantasma

Hot & Bothered, in prima Tv su Canale 5

ANTICIPAZIONI DEL DOPPIO EPISODIO IN ONDA IL 5 AGOSTO

EPISODIO 4 "IL FANTASMA DEL SET"- Ana accetta finalmente di avere un appuntamento con James, ma il loro incontro non va come il previsto. L'attrice infatti si sente più a suo agio nell'impersonare il suo ruolo nella soap, piuttosto che essere se stessa. Mentre Ana teme di deludere James, Rodrigo e Roxi cercano di convincere Xavier che all'interno del set si aggira un fantasma. Sembra infatti che gli studi televisivi siano infestati da un attore defunto: riusciranno nel loro inganno? EPISODIO 5 "LA COPPIA PERFETTA" - Ana decide di aiutare una famiglia con molti problemi economici e di organizzare un evento di beneficienza per riuscire ad ottenere dei fondi. L'attrice verrà supportata dal resto del cast e dell'equipe della telenovela, ma dovranno imbattersi in un ostacolo tosto. Sul posto si ritrovano infatti faccia a faccia con il cast e lo staff di una soap opera rivale.

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 agosto 2017, Canale 5 trasmetterà due nuovi episodi di Hot & Bothered, in prima Tv assoluta. Saranno il quarto ed il quinto, dal titolo "Il fantasma del set" e "La coppia perfetta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: è il compleanno di Isabela (Alex Meneses) ed il suo umore è nero e per giustificarsi agli occhi dello staff, decide di sfruttare le sue abilità nella recitazione per raccontare una finta tragedia riguardo alla sua infanzia. Ana Sofia (Eva Longoria) capisce tuttavia in base a questo evento che la troupe dovrebbe adottare la politica del libro aperto, dando uno stop a tutti i segreti. Più tardi, Mimi (Diana Maria Riva) rivela ad Ana di essere attratta da Rodrigo (Amaury Nolasco) e l'attrice fa l'errore di riferirlo al malvagio della soap. Isabela invece riceve la visita della gemella Carmen, ancora più cattiva di lei, mentre Mimi vive una notte di passione con Rodrigo. Chiede ad Ana di mantenere il segreto, ma la voce si sparge nell'immediato ed anche Gael (Jose Moreno Brooks) scopre tutto. Più tardi, Ana si lascia sfuggire con Rodrigo che per Mimi il loro incontro è stata solo un'avventura di una notte. Con un finto interesse, Carmen invece convince Gael a raccontarle tutti i segreti di Isabela solo per registrare tutte le sue parole. Rivela inoltre di essere ritornata per scrivere un libro sulla gemella, con il solo scopo di rovinarle la vita. Le due sorelle finiscono in seguito per azzuffarsi sul set, mentre Mimi riesce a chiarire tutto con Rodrigo. Ana alla fine deve arrendersi: il libro aperto le si è ritorto contro. Durante le riprese, un membro dello staff subisce un incidente sul set. Carlos (Nathaniel Arnold) inizia a temere di diventare il prossimo bersaglio della sfortuna, dato che nella telenovela gli incidenti non si verificano mai da soli. Nel frattempo, Xavier (Jencarlos Canela) suggerisce a Rodrigo di improvvisare, dato il successo ottenuto durante tutte le sue apparenze. Mentre si prepara per una scena, Ana e Mimi vivono uno scontro a causa di alcune considerazioni della prima. Proprio quando l'incidente è stato quasi dimenticato, uno dei riflettori colpisce Ana Sofia sulla testa e Carlos conclude che ne manca solo uno. L'attrice decide in seguito di fingere con Mimi di essere affetta da amnesia per riuscire a riavvicinarla. L'amica tuttavia capisce l'inganno e la costringe ad allontanarsi per evitare il confronto. Ana però fa l'errore di scegliere di entrare in un pozzo di scena pur di sfuggirle, finendo per rimanere intrappolata. Per fortuna Mimi la trova, ma cade a sua volta all'interno. Hanno così modo di chiarirsi su tutto ed in poche ore vengono fatte uscire. La maledizione però colpisce ancora e Carlos subisce il terzo incidente.

© Riproduzione Riservata.