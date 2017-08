IL MONDO PERDUTO - JURASSIC PARK/ Su Italia 1 il film con Jeff Goldblum (oggi, 5 agosto 2017)

fantascienza in prima serata su Italia 1

STEVEN SPIELBERG ALLA REGIA

Il mondo perduto - Jurassic Park, il filmmin onda su Italia 1 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.20. Una delle pellicole considerata uno dei sequel più chiacchierati della storia che è stata diretta da Steven Spielberg. Il film è il seguito del blockbuster "Jurassic Park" che è uscito nel 1993, era stato uno degli eventi di quella stagione cinematografica. Arrivato in tutte le sale nel 1997, "Il mondo perduto: Jurassic Park" non è al primo passaggio in televisione e, come detto, fu ideato sull'onda del successo riscosso dal predecessore è stato diretto sempre da Steven Spielberg, era stato capace di risvegliare l'interesse del pubblico verso il mondo preistorico. Come nella pellicola capostipite di quella che negli anni diverrà una serie con diversi episodi, anche in questo sequel la formula originaria non cambia, il registro è quello del film d'avventura, nel quale però i temi fantascientifici si mescolano a un tono autoironico. Nel cast del film non ritroviamo i due protagonisti di "Jurassic Park", Sam Neill e Laura Dern, ma alcuni ex comprimari, Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Julianne Moore (Sarah Harding), Arliss Howard (Peter Ludlow), Richard Attenborough (John Hammond) e Pete Postlethwaite (Roland Tembo). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN FILM DI AVVENTURA TRA FANTASCIENZA E IRONIA, LA TRAMA

Gli eventi narrati nel film sono ambientati a quattro anni di distanza dalle vicende del primo film e che dovevano essere l'anticamera dell'apertura del Jurassic Park. Tuttavia, su Isla Nublar, il parco dei divertimenti non era l'unico che ospitava i dinosauri. Il professor Ian Malcolm scopre infatti che sulla vicina Isla Sorna, il "Sito B", sono ospitati tutti i dinosauri ricreati dal dottor John Hammond ricorrendo all'ingegneria genetica. Ed è proprio su quest'isola che i dinosauri continuano a vivere e riprodursi all'insaputa della comunità scientifica. Tuttavia, nonostante il tentativo di Hammond di tenerne nascosta l'esistenza, Peter Ludlow, suo nipote, ha ben altri piani, l'uomo vuole prelevarne alcuni esemplari e ricreare un simile parco dei divertimenti a San Diego, in California. A Malcolm viene affidata la realizzazione di un documentario che sostenga la causa che vuole che i dinosauri rimangano sull'isola invece di arrivare sulla terraferma: di conseguenza parte per Isla Sorna assieme alla paleontologa Sarah Harding ma qui si ritroverà ad affrontare Ludlow e i suoi uomini che gli metteranno i bastoni tra le ruote e che però non hanno fatto i conti con una intera famiglia di Tirannosauri che scombineranno i piani di entrambe le spedizioni...

