IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 5 agosto: il preoccupante sesto senso di Candela

Il Segreto

IL SESTO SENSO DI CANDELA

Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. La telenovela spagnola proseguirà la sua programmazione anche per tutta la prossima settimana mentre andrà in vacanza nei giorni a cavallo del Ferragosto. Niente di grave, comunque, per i fan del programma che non resteranno a lungo lontano dai tanti problemi degli abitanti di Puente Viejo. Sarà proprio questo il caso dei Santacruz, chiamati a rispondere delle minacce degli adepti del Pugno di Dios. Leoncio ha messo in guardia Severo e Carmelo, anche se alla festa di addio al celibato e nubilato di Leal e Mencia non è accaduto nulla di grave. Candela però non riuscirà a restare tranquilla in vista delle nozze dell'amico e penserà che possa accadere qualcosa di terribile come accaduto qualche anno prima nel giorno del suo matrimonio con Tristan. Per questo la pasticcera esprimerà i suoi timori al marito e all'amico, mettendoli in guardia su possibili brutte sorprese. Il suo sesto senso avrà visto giusto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 AGOSTO: ALFONSO STA MALE

I tentacoli di Cristobal Garrigues non avranno mai fine e si dirigeranno ancora una volta verso Emilia e la sua bella famiglia. Oggi a Il Segreto vedremo la locandiera terribilmente preoccupata per le sorti del marito, ancora in carcere con un'accusa non nota e ovviamente riconducibile al suo rivale in amore. Grazie all'autorizzazione dell'Intendente la figlia di Raimundo riuscirà ad incontrare Alfonso in prigione e si renderà conto che la vita per lui sarà molto difficile in quel luogo. Non solo qualcuno lo ha minacciato e pestato a sangue, ma il capo di imputazione resterà ancora sconosciuto. Anche Donna Francisca sarà molto preoccupata, pensando che il figliastro possa in qualche modo farle ancora del male. Per questo, quando Raimundo si presenterà da lei chiedendo delle spiegazioni sul suo cambiamento, la Montenegro continuerà a mentire preservando Cristobal da qualsiasi accusa.

