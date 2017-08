KRYSTINA TEIMEROVA / Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7

Ciao Darwin

UNA MADRE NATURA DAL CORPO STATUARIO

Questa sera, sabato 5 agosto 2017, va in onda su Canale 5 la replica di una puntata del fortunato varietà televisivo Ciao Darwin 7 condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione dell’inseparabile Luca Laurenti. In questo appuntamento vestirà i panni di una meravigliosa Madre Natura, la modella di origini ceche Krystina Teimerova. Una donna dal corpo statuario che ha saputo conquistare il pubblico maschile italiano. Le sue, infatti, sono misure praticamente perfette, 82 – 60 – 90, contornate da un viso angelico, occhi castani e capelli biondi. Insomma una venere che senza dubbio incarna in maniera fedele quello che è il concetto del personaggio di Madre Natura, proposto nella trasmissione di successo della rete ammiraglia di casa Mediaset. Tra l’altro nel corso della puntata la bella modella ceca darà sfoggio di un italiano praticamente perfetto riuscendo ad interagire in maniera ottimale con Laurenti e Bonolis nei vari sketch imposti dal copione di puntata. Non resta che attendere qualche ora per poterla ammirare in tutta la sua bellezza sulle frequenze di Canale 5.

KRYSTINA TEIMEROVA, VACANZE IN ITALIA

La modella di origini ceche Krystina Teimerova che questa sera potremmo riapprezzare nei panni di Madre Natura su Canale 5 nella puntata di Ciao Darwin 7, ha un rapporto particolare con l’Italia. Infatti, ha mosso i primi passi nel mondo della moda nella città di Milano, sfilando per alcune delle più importanti firme nostrane. Tra l’altro dando uno sguardo al profilo Instagram della modella, si scopre che in questo periodo si è regalata una meravigliosa vacanza nel nostro Paese facendo tappa in alcuni luoghi decisamente attraenti. In particolare la Teimerova è stata prima nella riviera Ligure nelle meravigliose Cinque Terre (Portofino), quindi ha fatto tappa nella splendida cornice della laguna di Venezia per poi giungere nuovamente in Liguria e per la precisione a Porto Venere. Inutile sottolineare come, puntualmente, i suoi post hanno suscitato numerosi commenti da parte di utenti maschili che hanno voluto enfatizzare la sua straordinaria bellezza.

