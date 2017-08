LE RAGAZZE DEL COYOTE UGLY/ Su Rai Movie il film con Piper Perabo (oggi, 5 agosto 2017)

stasera in prima serata il film sentimentale

NEL CAST PIPER PERABO E ADAM GARCIA

Le ragazze del Coyote Ugly, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.20. Una pellicola del 2000 che è stata diretta da David McNally ed interpretata da Piper Perabo, Adam Garcia, Maria Bello, Melanie Lynskey, John Goodman, Izabella Miko, Tyra Banks e Bridget Moynahan. Una delle protagoniste, Piper Perabo, è una nota attrice americana nota in Italia come interprete in Covert Affair, una serie tv statunitense. Il ruolo della protagonista, Violet, prima di essere assegnato definitivamente a Piper Perabo venne offerto a Jessica Simpson, che però non apprezzò il progetto e quindi non accettò la proposta. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

RIUSCIRA' VIOLET A REALIZZARE IL SUO SOGNO?, LA TRAMA

Violet è una giovane donna che sogna di diventare una famosa cantante internazionale, tuttavia, il suo carattere timoroso non le permette di superare la paura di affrontare il palcoscenico. Col tempo però, si convince che l'unico modo per realizzare i suoi sogni è trasferirsi a New York. Dopo aver fatto amicizia con Kevin, il cuoco di un night club che cerca di sedurla fingendo di esserne il proprietario, Violet viene assunta presso il Coyote Ugly, un famoso locale presso cui le ballerine si esibiscono in sexy balletti per intrattenere i clienti. La ragazza sembra divertita dal quel mondo e quasi accantona il suo sogno.

Una sera il padre le fa una sorpresa e si presenta al locale, assistendo ad un suo balletto e dopo averle esternato tutto il suo disappunto, va via. Kevin, che nel frattempo diventa il suo fidanzato, si reca presso il Coyote Ugly, provocando il licenziamento di Violet. Una delle regole del club è infatti non portare con se il proprio ragazzo.

A complicare la sua situazione ci sarà poi un terribile incidente che coinvolgerà il padre. Dopo averlo raggiunto in ospedale, i due faranno finalmente pace. Mentre assiste il padre durane la convalescenza, Violet prende di nuovo in considerazione il suo sogno di cantante. Poco dopo viene contatta da un locale per esibirsi in uno dei suoi brani. La serata sarà un successo grazie all'appoggio delle sue ex colleghe, del fidanzato Kevin e della grande sicurezza acquisita durante la permanenza al Coyote Ugly.

