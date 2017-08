MARCHESA DANIELA DEL SECCO D’ARAGONA/ La nobile alla guida dei “Io so io” (Ciao Darwin)

Ciao Darwin

I SUOI CONSIGLI IN AMORE

Ritorna l’appuntamento nella prima serata di Canale 5 con la divertente trasmissione Ciao Darwin 7 presentata da Paolo Bonolis con la preziosa collaborazione di Luca Laurenti. Una puntata particolarmente interessante giacchè vede contrapposte le categorie dei “Io so io” guidata dalla Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e dei “Noi non semo” capitanata dalla cantante Manuela Villa. Uno scontro ideologico fondato su una delle più celebri battute di Alberto Sordi nel film cult Il Marchese del Grillo diretto da Mario Monicelli. A proposito della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, spesso e volentieri si ritrova a dare consigli sia in tv che per mezzo di interviste, sul bon ton e su quelli che dovrebbero essere i comportamenti delle persone. In una recente intervista rilasciata al portale PinkItalia ha voluto anche dare un consiglio a tutte le donne italiane su come comportarsi con gli uomini: “Non corteggiate, ma fatevi corteggiare, evitate di toccare il maschio ad ogni occasione facendolo sentire preda delle vostre voglie. In amore vince chi fugge ed è una massima che vale per tutti i tempi”.

MARCHESA DANIELA DEL SECCO D’ARAGONA, “LA PEREGO È LA PIÙ GLAMOUR DELLA TV ITALIANA”

Nel corso della medesima intervista la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha voluto parlare delle perle, identificandole come oggetto in grado di donare sempre e comunque grande eleganza. Inoltre, ha parlato delle donne della tv italiana, analizzandole sotto il profilo dell’eleganza e della bellezza. Nello specifico la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha rimarcato: “La donna più glamour della tv italiana? Senza dubbio Paola Perego, è sicuramente quella che ha le più belle gambe della televisione italiana, non a caso faceva la pubblicità della calze Levante e poi non eccede mai nel vestire. Antonella Clerici assomiglia ad una caramella, tutta da scartare, ma è proprio quella la sua forza, piace agli spettatori perché è familiare e la preferisco quando indossa quei vestiti larghi e variopinti. Barbara D’Urso è la maestrina dalla penna rossa, fa il suo compitino senza sbagliare una virgola e anche nel look è tradizionale e piace al pubblico proprio per la sua meticolosità. Daria Bignardi è severa con se stessa, tende a togliere, più che a mettere, ma questa sottrazione di sè diventa poi al contrario un modo per farsi notare di più.”.

