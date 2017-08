MASSIMO LOPEZ/ L'attore in tour con Tullio Solenghi (Sogno o son desto)

Massimo Lopez interverrà a Sogno o son desto

IL SIPARIETTO CON MASSIMO RANIERI

Molto divertente è stata, sicuramente, la partecipazione dell'attore e comico Massimo Lopez,nella prima puntata della terza edizione di Sogno o son desto, andata in onda a gennaio 2016 e che torna in replica stasera 5 agosto.Oltre alla musica, infatti, c'è stato spazio per arte in tutte le sue declinazioni come dimostrato dalla presenza di Lopez che ha inscenato un divertente siparietto col padrone di casa. Ranieri, infatti, ha chiesto al suo omonimo di dove fosse in realtà e Lopez ha iniziato a imitare tutti i dialetti italiani, dal veneto al lombardo e così via. Questo escamotage è stato il modo per celebrare le bellezze d'Italia, ironizzando sulla pessima situazione romana. Un particolare sguardo è stato rivolto a Napoli ma anche alla Puglia. Alla fine dello sketch, i due hanno duettato sulle note di uno dei successi di Massimo Ranieri e cioè Erba di casa mia, inframmezzandola con altri elementi di comicità e comicità.

MASSIMO LOPEZ E L'AMICO TULLIO SOLENGHI DANNO VITA A GAG E RISATE

Da qualche giorno, Massimo Lopez è in tour insieme al collega e amico di sempre Tullio Solenghi, con il quale torna a calcare i palchi dopo la morte di Anna Marchesini. Il loro show è accompagnato da una piccola orchestra e Solenghi e Lopez danno vita a gag, risate, improvvisazioni e tanto altro per intrattenere il pubblico. Questo ritorno sarà sicuramente molto gradito ai più, sopratutto dopo anni in cui i due si sono cimentati in altre opere in solitaria. Massimo Lopez, oltre al successo del Trio, è anche cantante e attore, impegnato in molte fiction di successo. Si ricordano Un uomo in trappola, Professione fantasma, Compagni di scuola e Max e Tux. Nel 2005 ha condotto Striscia la notizia mentre nel 2007 ha partecipato a Ballando con le stelle. Nel 2015 è nel talent Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Con il Trio ha preso parte a trasmissioni campioni d'ascolto come Allacciate le cinture di sicurezza, Fantastico 7 e Domenica In.

