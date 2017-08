Massimo Giletti e Angela Tuccia / Ritorno di fiamma tra il conduttore e l'attrice di Un Posto al sole?

Massimo Giletti e Angela Tuccia

Ormai è lui il protagonista del gossip estivo: si torna infatti a parlare di Massimo Giletti dopo le vicende sul suo passaggio dalla Rai a La7 dopo la chiusura de L'Arena. Oggi però non è per questioni lavorative che il conduttore torna al centro delle indiscrezioni ma per quelle amorose. Stando infatti a quanto svela Novella2000 nel suo nuovo numero, Giletti sarebbe nuovamente vicino alla sua ex Angela Tuccia. La rivista di Roberto Alessi mostra il giornalista e la sua bella ex ad un evento romano. Ma si tratta di un incontro casuale, di una semplice uscita tra ex o di un vero e proprio ritorno di fiamma? I meno informati potrebbero chiedersi chi è la fortunata, ebbene Angela Tuccia è una bellissima modellla, showgirl e attrice.

MASSIMO GILETTI E ANGELA TUCCIA, E' AMORE?

Lunghi capelli castani, occhi chiari e fisico mozzafiato, la fiamma (o ex fiamma) di Giletti è nata ad Arbon, in Svizzera ma ha anche origini campane, ha studiato chimica e tecnologia farmaceutica all’Università di Napoli ma poi ha preferito tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo seguendo diversi corsi presso la Elite Model Management di John Casablancas. L'abbiamo vista in programmi come Markette con Chiambretti, a Paperissima ed è stata una delle professoresse de L’Eredità di Carlo Conti nelle edizioni 2007 – 2008 – 2009. Angela Tuccia è però soprattutto nota per essere Miriam in Un Posto al Sole, la bella ex compagna di liceo di Serena Cirillo. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite dai diretti interessati su questo ritono di fiamma...

