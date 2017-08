NICOLETTA MANTOVANI/ Il suo progetto in onore di Pavarotti (Sogno o son desto)

Nicoletta Mantovani (Lapresse)

IL PROGETTO DEDICATO A PAVAROTTI

Massimo Ranieri, nella prima puntata della terza edizione di Sogno o son desto che sarà replicato stasera 5 agosto ha ospitato anche Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti che cura un'associazione dedicata alla musica lirica. La Montovani ha ringraziato Ranieri per aver dato spazio al "bel canto". I suoi ragazzi, infatti, si sono esibiti nei maggiori successi del soprano scomparso diretti dal maestro De Amicis. La Mantovani è apparsa sempre contenuta e con una immutata eleganza, raggiante per l'omaggio di Ranieri al marito scomparso. Infatti, la donna porta ancora nel cuore quell'amore che l'ha vista protagonista e che all'epoca fece tanto scalpore sui giornali di cronaca rosa.

NICOLETTA MANTOVANI, IL RICORDO DEL MARITO E IL NUOVO AMORE

In questi giorni, la dolce Nicoletta Mantovani è impegnatissima con i preparativi per Pavarotti 10th Anniversary, la serata evento all'Arena di Verona del 6 settembre che sarà trasmessa in diretta da Rai 1 e che ospiterà, tra gli altri, Placido Domingo, Josè Carrera, Zucchero, Eros Ramazzotti. Il Corriere della Sera ha incontrato la donna che si è lasciata andare ai ricordi della stella della lirica. "Mi manca ancora moltissimo" ha dichiarato la Mantovani. Per Pavarotti, il luogo più importante della casa era la cucina, colorata di giallo perché era il colore del sole. "Era un combattente, ha lottato fino alla fine senza mai perdere il sorriso". La Mantovani ha avuto una figlia, Alice, da Pavarotti e glielo ricorda sempre come un grandissimo artista ma anche un uomo speciale. Dopo la morte di Luciano Pavarotti, la Mantovani è stata oggetto di pesanti accuse ma è riuscita a uscire dal periodo di crisi grazie ad alcune mano amiche, come quella di Fabio Fazio.

