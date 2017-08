NINA ZILLI / Padrona di casa con Massimo Ranieri (Sogno o son desto)

Nina Zilli presto il nuovo album

IL DUETTO CON MASSIMO RANIERI

In onda su Rai Uno la replica della prima puntata della terza edizione del programma di Massimo Ranieri Sogno o son desto, che ha ottenuto un grande successo nella scorsa stagione televisiva. Avremo modo di assistere al commovente duetto tra il cantautore e una delle cantanti e giudici di Italia's got talent più amate e cioè Nina Zilli. I due hanno intonato Fenesta vascia, in un duetto entrato negli annali della produzione Rai deglio ultimi anni. Una bellissima Nina Zilli, vestista con un abito dorato con ricami di nero, è stata un'ottima compagna di avventura di Massimo Ranieri nello show del sabato sera e non ha mai nascosto il suo affetto verso l'uomo dato che nel Sanremo 2015, nella serata cover, ha portato proprio Se bruciasse la città del cantante. In Sogno o son desto, la Zilli è stata una sorta di angelo custode per Ranieri insieme all'eccentrico Morgan.

NINA ZILLI, A SETTEMBRE IN USCITA IL NUOVO ALBUM

Quello di Nina Zilli è veramente un periodo d'oro. La cantante ha confermato che per settembre è in arrivo Modern Art, il suo nuovo lavoro, il quale presenta sonorità raggae, influenze rap e sfumature urban. Nell'album, la Zilli si è avvalsa della collaborazione di moderni autori del panorama musicale italiano ed è stato prodotto da Michele Canova. L'ispirazione per questo nuovo disco è venuta a Nina Zilli tra Milano e la Giamaica e la cantante ha recentemente confessato come, quando scrive delle canzoni, stia ben lontana dai social network. "Io per scrivere devo vivere e per vivere non posso stare sempre sui social" ha detto a Il corriere della sera. In questo momento, la Zilli è innamorata ma nell'album non si parla necessariamente del romanticismo a due. Rappresenta l'amore universale , pacifista e rivoltoso contro i sentimenti di paura.

