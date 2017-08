Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2017 a LatteMiele: amore, salute e Lavoro chi sale e chi scende?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 5 AGOSTO 2017

CHI SALE E CHI SCENDE

E' sicuramente importante vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro è reduci da un venerdì stressante, ma i giorni d'agosto parlano di emozioni e sentimenti. Non bisogna buttarsi in storie complicate con persone sposate od impegnate. Questo è un periodo di trattative per quanto riguarda il lavoro, soprattutto a partire dal 22 del mese. Ci sono da tagliare i rami secchi se si ha un'attività di coordinamento: alcune persone non sono state fedeli. La Vergine sente un grande senso di responsabilità innato, anche se in questi giorni dovere e piacere collimano. Il piacere è anche lavorativo: quando lavora bene è contento fisicamente, è soddisfatto e carico di forza. Il segno è sempre molto preciso ma l'amore non sempre lo è: se ci sono stati dei problemi a luglio, agosto è il mese giusto per rimettere in riga un rapporto che stava sbandando. La Bilancia esce da una situazione di particolare disagio, attenzione a non riversarla in amore perché il partner potrebbe soffrirne. In amore è giusto essere comprensivi, ma non si deve esagerare perché chi subisce questa situazione potrebbe stancarsi. Agosto porterà qualche avventura, attenzione alle storie impossibili.

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Molti del Toro vorrebbero ampliare i propri orizzonti, oppure cercare un nuovo ambiente dove stare. Se si decide qualcosa del genere, per il segno che è così attaccato alle radici, c'è qualcosa che non va. Il problema è capire se il problema sia dentro o se questo malessere dipende dagli altri. Il Sagittario sta facendo le cose che ama ovvero viaggiare, stare a contatto con la natura. A settembre nascono emozioni, chi ha un rapporto da tempo vive un po' di monotonia. Finanziariamente dovete stare attenti ai debiti. I Pesci hanno un piccolo grande desiderio, piccoli o grandi eventi, che può realizzarsi in agosto. Nuovi progetti partiranno adesso per poi concretizzarsi in autunno. Il momento è comunque altalenante e a grande euforia si contrappone un po' di ansia per diverse cose che non vanno come si vorrebbe. E' il momento di trovare le giuste coordinate per vivere più sereni anche se spesso questo deve partire da dentro e non basta avere il partner giusto che aiuti nella ricerca delle proprie necessità.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Cosa cambia da ieri a oggi in fatto di stelle? Andiamo a scoprirlo nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete ha ammortizzato la pressione delle stelle, superando i disagi. Ora c'è voglia di fare, ma bisogna aspettare comunque tempi migliori. La Bilancia invece non è più stanca come ieri, anzi ha ritrovato la voglia di fare le cose nella maniera giusta e con la grinta che contraddistingue il segno zodiacale. Il Toro è forte anche oggi e continua in linea con quanto accaduto nelle ultime ventiquattro ore anche se c'è una spasmodica ricerca dell'amore che non viene sempre premiata. L'Acquario continua a vivere un cruccio in amore, ma ora si è unita anche un'insoddisfazione generale verso questo periodo. I Pesci si sono messi finalmente in moto dopo l'apatia che di solito regala il caldo di questo periodo. In autunno, va ricordato, si realizzeranno i progetti che hanno visto prendere le basi adesso. Per questo non c'è più tempo per sbagliare, bisogna essere organizzati e riuscire a trovare la strada giusta per concretizzare le cose.

