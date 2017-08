RENATO RASCEL/ La vittoria nel Festival di Sanremo del 1960 (Techetechetè)

Techetechetè in onda su Rai 1

LA VITTORIA AL FESTIVAL DI SANREMO DEL 1960

La nuova puntata di Techetechetè naturalmente in onda nell’access prime time di Rai 1, vede tra i propri protagonisti un artista che ha saputo sempre e comunque meravigliare ed appassionare il pubblico con le sue performance: Renato Rascel. Nato a Torino nell’aprile del 1912 con il nome di Renato Ranucci, Rascel è stato attore, comico, cantautore e ballerino. In particolare la musica gli ha regalato tantissime emozioni e soddisfazioni. Complessivamente ha pubblicato la bellezza di 14 album di cui 13 in studio ed 1 live sottoscrivendo contratti con le migliori case discografiche dell’epoca come la RCA Victor, Carosello, RCA Italiana e CBS. Uno dei momenti più alti della sua carriera musicale è rappresentata dalla vittoria al Festival di Sanremo del 1960, la decima edizione, in cui ha proposto assieme a Tony Dallara la bellissima canzone Romantica. Una canzone che Rascel aveva scritto ispirandosi a quella che era la sua compagna all’epoca ed ossia Huguette Cartier.

RENATO RASCEL, LE VICENDE SENTIMENTALI E LO SPETTACOLO “ALLELUJA BRAVA GENTE”

La vita sentimentale di Renato Rascel è stata quanto mai movimentata con l’artista che ha vissuto alterne vicissitudini. Dopo la fine del suo primo matrimonio, Rascel si è legato con Huguette Cartier che all’epoca lavorava per lui come segreteria. Il loro è stato un amore travolgente che come detto in precedenza, ha dato l’ispirazione all’artista torinese per la canzone Romantica. I due si sono sposati nel 1966 per un matrimonio che tuttavia è durato soltanto pochi anni in ragione di una nuova storia d’amore per Rascel che lo ha visto legarsi all’attrice Giuditta Saltarini dalla quale poi nel 1973 ha avuto il suo unico figlio di nome Cesare. In questo periodo, Rascel prese la decisione di dedicarsi maggiormente alla musica ed al teatro ed in particolare propose al Sistina di Roma, la commedia da lui scritta Alleluja brava gente in cui si trovò a duettare con un giovane ed emergente Gigi Proietti.

