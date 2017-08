STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin e Il mondo perduto - Jurassic Park (sabato 5 agosto)

La programmazione Mediaset di oggi

Nella prima serata di sabato cinque agosto 2017 andranno in onda i seguenti programmi televisivi sui canali Mediaset. Su Canale 5, alle ore 21.00, andrà in onda il programma di intrattenimento Ciao Darwin - La resurrezione, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Verrà trasmessa una puntata della settima edizione in cui, come di consueto, due gruppi di persone dalle caratteristiche opposte si sfideranno in una serie di gare per determinare quale categoria sia la più valida. Dopo il telegiornale, alle ore 01.13, il programma televisivo che presenta i video più divertenti provenienti da tutto il mondo, Paperissima Sprint. Su Italia 1, alle ore 21.20, verrà trasmesso il film di fantascienza Il mondo perduto - Jurassic Park, secondo film della redditizia saga cinematografica di Steven Spielberg incentrata sul parco con veri dinosauri creati tramite la clonazione. Seguirà, alle ore 23.50, Arac Attack - Mostri a otto zampe, film diretto da Ellory Elkayem che mischia il genere della commedia all'horror. Arac Attack è incentrato sull'attacco di temibili ragni giganti.

Su Rete 4 alle ore 21.15 andrà in onda il film di genere western Chisum, uscito nel 1970 e diretto da Andrew V. McLaglen. Protagonista della pellicola è John Chisum, interpretato dal grande John Wayne. John Chisum, personaggio realmente esistito, è il proprietario terriero più importante dello stato che cerca di opporsi all'avido capitalista Lawrence Murphy, intenzionato ad appropriarsi di tutta la contea. In seconda serata, alle 23.27, il film di guerra italiano El Alamein - La linea del fuoco, diretto da Enzo Monteleone. Ci troviamo a El Alamein, in Egitto, dove il soldato palermitano Serra si trova a fare i conti con le terribili realtà del fronte. Alle ore 21.15, su Mediaset Extra, verrà trasmesso l'episodio ventidue di Anni 50, la serie televisiva italiana con Ezio Greggio e ambientata negli anni cinquanta, dove assistiamo alle vicende di diversi personaggi di quegli anni. Alle ore 21.00 su Iris Mediaset proporrà la visione del film Vacanze in America, commedia diretta da Carlo Vanzina e uscita nel 1984. Protagonisti di Vacanze in America sono degli studenti di una scuola cattolica romana partiti in vacanza negli Stati Uniti e accompagnati dal giovane insegnate Don Rodolfo da Ceprano e dal sacerdote don Serafino.

Alle ore 21.10 su Italia 2 verrà trasmesso il film di avventura Conan il distruttore, pellicola del 1984 diretta da Richard Fleischer. Si tratta del sequel del film Conan il barbaro: Conan e Malak devono eseguire due importanti compiti per la regina Taramis di Shadizar, in cambio della resurrezione di Valeria, di cui Conan è innamorato. Alle ore 21.10 su Top Crime l'episodio ventiquattro della seconda stagione della serie di genere poliziesco C.S.I. New York. L'episodio si intitola La sentinella: in questa puntata Mac è alle prese col suo passato, quando lasciò morire un suo compagno marine. Alle ore 20.30 sul canale per ragazzi Boing, una puntata del cartone animato Be cool, Scooby Doo!, dove i ragazzi della Mystery Machine si troveranno in mezzo a un altro dei loro misteri.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Ciao Darwin 7 - La resurrezione, intrattenimento

Italia 1 ore 21.20 Il mondo perduto - Jurassic Park, film, fantascienza

Rete 4 ore 21.15 Chisum, film, western

La 5 ore 21.10 Il tempo del coraggio e dell'amore, serie tv, ep 6

Mediaset Extra ore 21.15 Anni 50, serie tv, commedia

Iris ore 21.00 Vacanze in America, film, commedia

Italia 2 ore 21.10 Conan il distruttore, film, avventura

Top Crime ore 21.10 C.S.I. New York, serie tv, poliziesco

Boing ore 20.30 Be cool, Scooby-Doo!, cartone animato

© Riproduzione Riservata.