STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: lo show di Massimo Ranieri, e Totò e i quattro (sabato 5 agosto 2017)

Variegato il palinsesto delle reti Rai per la calda serata del 5 agosto 2017. A farla da padrone nella prima serata potrebbe essere lo show di Massimo Ranieri in onda sulla rete ammiraglia. In seconda serata sempre su Rai Uno la serie tv Dott. Klein. Rai Due propone i Mondiali Di Londra 2017 di Atletica Leggera, in seconda serata Tg2 Dossier. Rai Tre propone Totò contro i quattro per la prima serata e Amore criminale per la seconda. In onda su Rai 4 il film The Hunted - La Preda. Comicità su Rai 5 con lo show di Raul Cremona: Sim sala music canzone comica. Su Rai Movie il film cult Le ragazze del Coyote Ugly. Rai Premium ripropone la fiction Grand Hotel.

Lo show di Rai Uno di Massimo Ranieri è tratto dalla tournée teatrale che ha fatto sold out. Canzoni, racconti di vita e teatro per dare voce all'eroicità delle persone comuni. Nuova serie tv per la seconda serata di Rai Uno. Il Dott. Klein è una serie a metà tra il medical drama e la saga familiare. La protagonista è Valerie Klein, pediatra alta 1,32 metri che può guardare davvero negli occhi i suoi pazienti. Su Rai Due in onda i Campionati Mondiali 2017 di Atletica Leggera. La seconda serata è dedicata all'approfondimento del Tg2 Dossier. Rai Tre propone l'allegria con il film Totò e i quattro, che narra la giornata particolarmente stressante del commissario per la pubblica sicurezza Saracino, gli rubano l'auto nuova e poi quattro strambi personaggi gli sottoporranno i loro casi. Tra un pappagallo testimone di un adulterio, un matto che denuncia un gruppo di attori scambiati per delinquenti e un prete che conosce tutti i malviventi della città, le risate sono assicurate. Protagonisti della seconda serata della terza rete i documenti e le interviste di Amore Criminale.

Su Rai 4 il film The Hunted - La Preda, un studente dell'accademia militare va fuori di testa e rintanatosi in un bosco uccide chiunque vi passi. Sarà il suo insegnate a dargli la caccia. Leggera la prima serata di Rai 5 con Sim sala music canzone comica, uno show fatto di monologhi e sketch comici della storica tradizione di avanspettacolo e cabaret con il commento speciale sul palco di Raul Cremona. Un cult moderno su Rai Movie con Le ragazze del Coyote Ugly, protagonista Violet che arriva dal New Jersey nella grande mela per inseguire il suo sogno di diventare una cantautrice, ma la ostacola una forte fobia del palcoscenico. Grazie al lavoro al pub il Coyote Ugly dove le ragazze ballano e cantano sul balcone, Violet riscoprirà la sua grinta. Rai Premium manda in onda Grand Hotel, quando agli albori del XX secolo, al Grand Hotel Paradiso situato nelle valli alpine si incrociano le avventure e gli amori di personale e clienti dell'albergo.

Rai Uno ore 21:15, Sogno e son desto 3. Show. Ore 00:00 Dott. Klein. Serie TV

Rai Due ore 21:00, Atletica Leggera - Mondiali Londra 2017. Sport. Ore 23:30, TG2 Dossier. Rubrica

Rai Tre ore 21:10 Totò contro i quattro. Film. Ore 23:25, Amore criminale. Documentario

Rai 4 ore 21:05, The Hunted - La Preda. Film

Rai 5 ore 21:15, Sim sala music canzone comica. Teatro

Rai Movie ore 21:20, Le ragazze del Coyote Ugly. Film

Rai Premium ore 21:20, Grand Hotel. Fiction

