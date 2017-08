STEFANO DE MARTINO/ Una fashion blogger nel cuore del ballerino di Amici? Ecco chi è Gilda Ambrosio

Stefano De Martino (Instagram)

UNA NUOVA FIAMMA PER IL BALLERINO?

Ed eccoci giunti ad una nuova indiscrezione riguardo alla vita sentimentale di Stefano De Martino, sempre più indiscusso protagonista del gossip estivo. La fortunata è Belen Rodriguez? Questa volta sarà meglio mettere un freno definitivo al rumor che circola da settimane: Giovanni Ciaccia, che a Radio Deejay ha annunciato il ritorno di fiamma per la coppia, potrebbe avere commesso un grave errore. La showgirl argentina è infatti partita per Brno, in Repubblica Ceca, al seguito del fidanzato Andrea Iannone. La nuova fiamma del ballerino sarebbe quindi una delle ragazze che stanno trascorrendo con lui le vacanze ad Ibiza e apparsa in sua compagnia in diverse foto scattate nella splendida isola delle Baleari. La coppia appare sempre insieme agli altri compagni di avventura, non rinunciando ad evidenziare alcuni momenti di grande divertimento. Ma chi è la fortunata? Si tratta della fashion blogger Gilda Ambrosio, fondatrice di un marchio di moda e cara amica di Chiara Ferragni.

STEFANO DE MARTINO E GILDA AMBROSIO: FUGA D'AMORE IN PIEMONTE?

Il nuovo numero del settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini, ieri ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sarebbero stati protagonisti di una fuga in un lussuoso resort del Piemonte. Secondo quanto riportato dal tabloid, la coppia avrebbe lasciato ad Ibiza gli amici, tornando poi a distanza di qualche giorno. Ed in effetti, va precisato senza dubbio alcuno, che entrambi continuano a postare foto dall'Isola delle Baleari dove attualmente si trovano (a confermarlo è arrivato l'ultimo scatto del ballerino di Amici insieme al figlio Santiago). Questo flirt è l'ennesima notizia fasulla di gossip o c'è dietro qualcosa di veritiero? In attesa di qualche conferma o smentita dai due diretti interessati, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Gilda Ambrosio: modaiola, proprio come piace a Stefano, la fashion blogger è nata a Napoli ma risiede a Milano per ragioni di lavoro. Classe 1992, ha nei suoi trascorsi una relazione con Andrea Rosso, il figlio di Renzo Rosso, proprietario della Diesel.

© Riproduzione Riservata.