Samuele Mecucci/ L'ex tronista di Uomini e Donne a Ciao Darwin 7: la nuova vita

Samuele Mecucci

Tra i protagonisti della nuova puntata di Ciao Darwin 7, che va in onda questa sera in replica e presenta la sfida "Io son io" contro io "Noi non semo", i fan storici di Uomini e Donne avranno riconosciuto Samuele Mecucci. Gli anni sono passati ma l'inconfondibile chioma bionda e lunga è rimasta uguale, tanto da frenderlo subito riconoscibile al pubblico. Samuele è stato il corteggiatore di Monica Pisano ma non ne fu la scelta. Eppure il suo carattere estroso e da romano "doc" colpì il pubblico, tanto che Maria De Filippi decide di dargli una seconda chance e dargli il trono. Il percorso da tronista fù però abbastanza tormentata, tanto che lo abbandonò senza scelta. Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Samuele si è rifatto vedere a Ciao Darwin 7, noto show condotto da Paolo Bonolis, protagonista della puntata che vede a confronto la squadra de Io so io capitanata dalla Marchesa d’Aragona e quella dei Noi non semo, che vede alla guida Manuela Villa.

SAMUELE MECUCCI, LA NUOVA VITA DOPO UOMINI E DONNE

L'EX TRONISTA A CIAO DARWIN 7

Oggi la vita di Samuele è totalmente cambiata: quattro anni dopo l'avventura a Uomini e Donne, arrivata nel 2010, l'ex tronista ha trovato l'amore con Arianna, una compagna d'infanzia con la quale ha cominciato a risentirsi. Oggi Samuele e Arianna stanno insieme e sono genitori della piccolo Mirtha. “Tutti mi dicevano che la mia vita sarebbe cambiata e io sapevo che sarebbe andata così. Ma non immaginavo che con lei e soprattutto grazie a lei diventasse tutto speciale” ha dichiarato l’ex tronista in un’intervista rilasciata a Visto.

