Sogno e Son Desto 3, Massimo Ranieri / Replica prima puntata: ospiti Antonella Venditti e Arisa

TORNA MASSIMO RANIERI CON IL SUO SHOW: OSPITI E CANTANTI

Raiuno ha deciso di omaggiare il grande talento di Massimo Ranieri mandando in onda le repliche di Sogno e Son Destro 3 che, a partire da questa sera, farà compagnia agli italiani anche nelle settimane successive. Come è accaduto nelle precedenti edizioni, anche in Sogno e Son Desto 3, Massimo Ranieri tira fuori il suo straordinario talento cantando e ballando non solo i pezzi più famosi del suo repertorio ma anche quelli di illustri colleghi. L’artista, sul palco, non sarà da solo. Ad affiancare Massimo Ranieri ci sarà ancora una volta Morgan con cui l’artista napoletano ha trovato una forte sintonia musicale. Marco Castoldi accompagnerà così Ranieri durante i momenti della serata dedicati alla musica. Accanto al padrone di casa ci sarà anche una presenza femminile ovvero Nina Zilli e la sua splendida voce che regaleranno al pubblico dei momenti musicali indimenticabili con i grandi classici della canzone napoletana degli anni ’50 e ’60. Negli Studios di via Tiburtina, a Roma, poi, ci sarà il pianoforte rosa di Fred Buscaglione. Ci saranno, poi, le stelle del jazz internazionale come Rita Marcotulli, Stefano di Battista ed Enrico Rava. Gli ospiti della serata saranno Antonella Venditti e Arisa che duetteranno con il grande Ranieri.

SOGNO E SON DESTO 3, REPLICA PRIMA PUNTATA

Alla vigilia del ritorno in tv di Sogno e Son Desto 3, Massimo Ranieri si è raccontato ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ripercorrendo la sua vita e la sua straordinaria carriera. “Che bello. Sono sorpreso da tutto questo interesse per un vecchio personaggio. “Vecchio” lo metta tra virgolette, però (ride)”, afferma riferendosi alla decisione della Rai di omaggiarlo riproponendo le repliche della terza edizione di Sogno e son desto. Massimo Ranieri, oggi, è un artista navigato, affermato sia nella musica che nella televisione così come nel teatro ma quando cominciò non era affatto così: “Avevo 15 anni. Arrivai a Roma senza i calzini perché non ce li avevo, un vestito nero di gabardine racimolato chissà da chi che mi andava stretto e aveva le maniche troppo corte: così conciato, secco secco com’ero, sembravo uno stecchino”. Da quel giorno sono passati anni e straordinari successi che hanno reso Giovanni Calone il Massimo Ranieri che tutti conosciamo. L’appuntamento, dunque, con la replica della prima puntata di Sogno e son desto 3 è per questa sera. Un’occasione per rivivere uno degli show più belli realizzati dalla Rai grazie, soprattutto, ad un artista vero come Massimo Ranieri.

