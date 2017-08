TEMPTATION ISLAND 2017/ Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi: "Lei è maestra di tutto"

Temptation Island 2017

Dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island 2017, Filippo Bisciglia ha tracciato un bilancio di ciò che è accaduto nel corso della nuova stagione del reality delle tentazioni in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo il conduttore, considerato per molti una sorta di terapeuta per i partecipanti, i gesti del suo corpo avrebbero aiutato le coppie a trovare l’atteggiamento giusto per affrontare i loro problemi: “So come muovermi, anche solo con le espressioni del viso, con i gesti. Se inarco in avanti le spalle, i fidanzati iniziano a confidarsi. Se arretro con il corpo, riflettono”, ha detto Bisciglia, che non ha nascosto di aver appreso tali tecniche da colei che definisce la “capa”, Maria De Filippi, in quanto “Lei è maestra di tutto, dalla scelta del cast alla comunicazione”. Fra i suoi concorrenti preferiti, inoltre, spicca fra tutti Francesco Chiofalo, che a suo dire avrebbe dato tanto anche lontano dai riflettori: “Non ho mai riso tanto in vita mia come con Francesco. Se si fosse fatto “Mai dire... Temptation Island”, avremmo vinto l’Oscar”.

TEMPTATION ISLAND 2017

CARMEN RIMAURO PARLA DI VALERIA E ALESSIO

Alessio Bruno e Valeria Bigella hanno scelto di ricucire il loro rapporto, profondamente segnato dalle dinamiche registrate nel resort di Temptation Island 2017, ma la terza protagonista di quest triangolo, Carmen Rimauro, di recente ha rotto il silenzio per dire la sua su questo lieto fine. Secondo l’ex corteggiatrice di Manuel Vallicella, infatti, intervistata da Isaechia.it, non nasconde di aver notato attraverso “alcuni sguardi” un reale interesse di Alessio nei proprio confronti, tuttavia, è ben lontana dall'affermare che il fidanzato di Valeria avrebbe lasciato la sua ragazza per lei: “Ho percepito proprio in maniera tangibile l’interesse che poteva nutrire nei miei confronti, ma da qui a dire che si sarebbe lasciato andare definitivamente, no, non penso”. Secondo la Rimauro, inoltre, Alessio non avrebbe mai e poi mai potuto darle un bacio nel corso della chiacchieratissima esterna in riva al mare: “Non credo ci sarebbe stato, sempre per via della sua situazione sentimentale”.

SELVAGGIA LUCARELLI IRONICA SU RUBEN E FRANCESCA

Il lieto fine fra Ruben Invernizzi e Francesca Baroni non è andato giù ai fan di Temptation Island 2017, i quali, anche a distanza di molti giorni dal loro falò, continuano a storcere il naso di fronte alla loro riconciliazione. Sulla questione ha recentemente detto la sua anche Selvaggia Lucarelli, che direttamente dal suo profilo social ha messo in evidenza alcune incongruenze sugli atteggiamenti di Francesca Baroni. L’opinionista, infatti, ha condiviso la locandina di un evento dove i due fidanzati sono attesi in questi giorni in veste di ospiti, ma a scatenare il commento ironico della blogger è stata, soprattutto, l’immagine scelta per la grafica, che immortala i due fidanzatini stretti in un abbraccio. “Mo' che gli serve per fare cassa, anvedi la polla come se l'abbraccia”, scrive la Lucarelli, ricordando quando la Baroni non voleva fare la “figura della polla che sta con il pollo”. Naturalmente, il suo divertentissimo post ha scatenato l’ilarità dei tanti internauti. Se volete visualizzarlo, potete cliccare qui.

