THE HUNTED LA PREDA/ Su Rai 4 il film diretto da William Friedkin e interpretato da Tommy Lee Jones (5 agosto)

The Hunted - La Preda in onda su Rai 4

LA REGIA E IL CAST DEL FILM

The Hunted-La preda è il film in onda questa sera, sabato 5 agosto su Rai 4. E’ una pellicola d'azione del 2003 diretta da William Friedkin ed interpretata da Tommy Lee Jones, Benicio del Toro, Connie Nielsen, Leslie Stefanson, John Finn e Josè Zúñigaò. L'attore protagonista Tommy Lee Jones è noto al grande pubblico per la sua interpretazione nella trilogia di man in Black al fianco di Will Smith.

THE HUNTED - LA PREDA, SCENE DEL CRIMINE

La storia è ambientata nell'Oregon, in piena foresta. Qui si aggira un pericoloso individuo che ha già eliminato ben quatto cacciatori. L'uomo deve essere catturato a tutti i costi. Per l'operazione viene ingaggiato L.T Bonham un addestratore di reclute in pensione. L'ex agente si reca così in Oregon affiancato dall’ FBI. Arrivato sul posto, ordina immediatamente di liberare la scena del crimine in cui si è consumato l'ultimo barbaro omicidio. Lontano da mezzi, animali ed altri colleghi è infatti solo lui a dover braccare l'omicida. Bonham, inizia così ad applicare i suoi infallibili trucchi da maestro. Dopo varie ricerche riesce a trovare l'omicida e con sua grande sorpresa scopre che si tratta di Aaron Hallam. L'uomo era stato un suo cadetto in passato e dopo aver preso parte ad una missione in Kosovo è rimasto profondamente colpito dall'orrore della guerra. Dopo il suo rientro in patria l'uomo ha iniziato a soffrire di attacchi psicotici, aggredendo chiunque si trovi d'avanti e percepisca come minaccia.

Tra i due scoppia una violenta lotta che viene però sedata dall'intervento magistrale dell'agente Abby Durrel, che seda Hallam. Quest'ultimo viene cosi arrestato e durante l'interrogatorio che ne segue rivela di essere in possesso di informazioni segretissime. A sostegno di tale tesi fanno la loro comparsa due misteriosi agenti segreti che riescono ad ottenere l'autorizzazione per prelevare il prigioniero. In realtà i due agenti intendo uccidere Hallam durante il tragitto in auto ma l'uomo riesce a liberarsi e li uccide. Scappa ma viene subito raggiunto da Bonham che dopo un pò lo perde di vista. Per catturare di nuovo Hallam vengono impiegati decine di uomini e mezzi ma nessuno riesce a fermarlo. Nel corso della sua fuga l'uomo lascia dietro di se un'incredibile scia di morte. Bonham riesce nuovamente a rintracciarlo. Dopo alcune iniziali schermaglie i due si sfidano a duello a colpi di coltello e Bonham, dopo essere stato ferito gravemente, riesce a spuntarla uccidendo Hallam.

© Riproduzione Riservata.