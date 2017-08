THE LAST KISS/ Su Rai Movie il film con Zach Braff e Casey Affleck (oggi, 5 agosto 2017)

la pellicola sentimentale in onda stasera

TONY GOLDWYN ALLA REGIA

The Last Kiss, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 23.00. Una pellicola sentimentale e drammatica uscita negli Stati Uniti nel 2006 con la regia di Tony Goldwyn. Si tratta del remake del flm italiano del 2001 diretto da Gabriele Muccino intitolato "L'ultimo bacio". I protagonisti sono Zach Braff, Casey Affleck, Jacinda Barrett e Rachel Bilson. Tony Goldwyn è anche un bravo attore, diventato famoso nel 1990 per aver interpretato un ruolo importante nel famoso film di Jerry Zucker "Ghost-Fantasma". L'attore statunitense Zach Braff ha raggiunto il successo grazie a "Scrubs" la serie televisiva nata nel 2001 di cui è stato il protagonista e per la quale ha ottenuto tre nomination al premio Golden Globe come "miglior attore". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JENNA E MICHAEL TORNERANNO INSIEME?, LA TRAMA

Jenna è incinta del fidanzato Michael, i suoi genitori vorrebbero che si sposasse quanto prima ma lei prende tempo. Ad una festa Michael confida a Kim le sue perplessità riguardo il matrimonio, la ragazza è convinta che il giovane non vuole più stare con Jenna e cerca di sedurlo. Pur essendo attratta da lei, Michael non cede alle lusinghe di Kim e i due si salutano. Quache giorno dopo Michael decide di rivedere Kim, si incontrano, lei invita il giovane ad una festa e lui accetta. Ora ha bisogno di inventarsi qualcosa da raccontare a Jenna, per giustificare la sua assenza, quindi chiede aiuto all'amico Chris. Questi intuisce che Michael si vede con un'altra donna e non vuole essere coinvolto in questa storia.

La sera della festa, dopo un bacio appassionato, kim propone a Michael di passare la notte insieme ma il giovane, forse perché si sente in colpa, rifiuta il gentile invito. Quella stessa notte muore il padre di un amico, Jenna, Michael e lo stesso Chris vanno a porgere le loro condoglianze alla famiglia del defunto. A questo punto Jenna intuisce che il fidanzato non si trovava in compagnia di Chris come lei credeva, quindi chiede spiegazioni al fidanzato ma questi preferisce non rispondere. Quando rientrano a casa, Jenna affronta decisa il fidanzato che, sulle prime nega ma poi ammette di essere stato in compagnia di un'altra donna ma sottolinea che non c'è stato alcun rapporto fisico tra loro. Jenna non gli crede e lo manda via da casa. Michael si sente solo e quando Kim gli chiede di incontrarsi, va da lei e fanno l'amore.

Il mattino dopo Michael lascia la casa di Kim, che ancora dorme, ma poi ritorna indietro perché si accorge di aver dimenticato le sue chiavi. La ragazza, che intanto si è svegliata, prima di lasciarlo andar via, si fa promettere da Michael che l'avrebbe richiamata. Dopo il lavoro Michael decide di andare da Jenna ma in quel momento arriva Kim e il giovane le confessa di essere ancora innamorata della sua fidanzata. Michael tenta di avvicinarsi a Jenna che non vuole saperne di lui, ci vorrà ancora del tempo prima che Jenna si senta pronta.

