TIMELINE/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Frances O'Connor (oggi, 5 agosto 2017)

RICHARD DONNER ALLA REGIA

Timeline, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 19.00. Una pellicola di fantascienza sottotitolata in Italia Ai confini del tempo ed è stata diretta nel 2003 da Richard Donner, la sceneggiatura è stata tratta da un romanzo di Michael Crichton. Il regista Richard Donner è anche il produttore del film mentre gli attori che compongono il cast sono Paul Walker, che recita nelle vesti di Chris Johnston, Frances O'Connor è Kate Ericson, Gerard Butler interpreta André Marek e infine Billy Connolly è il professor Edward A. Johnston. Paul Walker, il protagonista, è noto soprattutto per aver recitato nella serie di film Fast&Furious fino alla sua prematura scomparsa all'età di soli quarant'anni nel 2013.

La colonna sonora era stata composta in un primo momento da Jerry Goldsmith, ma quando la sua salute si aggravò passò a Brian Tyler che l'ha ultimata. Goldsmith morì nel 2004. Il film omonimo di Michael Crichton da cui è tratto il film fu pubblicato nel 1999 ed ebbe un buon riscontro da parte della critica e un notevole successo di vendite, come spesso accade con i romanzi di questo scrittore. La trasposizione cinematografica, al contrario, non fu molto apprezzata nè dagli esperti nè dal pubblico. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RIUSCIRANNO A CAVARSELA I PROTAGONISTI?, ECCO LA TRAMA

Il professor Edward Johnston è un rinomato archeologo a capo di una campagnia di scavi in cui lavora anche suo figlio Chris. Un giorno però Johnston scompare e nessuno sa che fine abbia fatto finché i ragazzi che stanno portando avanti gli scavi non trovano una curiosa pergamena. Il reperto risale al XIV secolo, ma è una richiesta di aiuto da parte del professore! Di lì a poco Chris e i suoi compagni scoprono che Johnston si è offerto come cavia per sperimentare una macchina per il teletrasporto che però si è rivelata, in effetti, una macchina del tempo. Il professore ora è bloccato all'anno 1357 e non sa come tornare indietro.

A Chris e gli altri viene chiesto di tornare a loro volta indietro nel tempo per recuperare il professore e loro, seppur dopo qualche iniziale titubanza, decidono di accettare. Ma scopriranno che il Medioevo è un'epoca molto dura e che sopravvivere non è facile. Inoltre la macchina si danneggia, e tornare al presente potrebbe rivelarsi molto più complicato di quanto non avessero creduto in un primo momento.

