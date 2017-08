TOTO' CONTRO I QUATTRO/ Su Rai 3 il film con Totò e Aldo Fabrizi (oggi, 5 agosto 2017)

la comicità stasera su Rai 3

NEL CAST TOTO' E PEPPINO DE FILIPPO

Totò contro i quattro, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica del 1963 che è stata diretta da Steno ed interpretata da alcuni grandi attori del cinema italiano, come Totò, Aldo Fabrizi e Peppino De Filippo. Si tratta dell'ultimo film in cui De Filippo e Totò hanno recitato insieme. I due hanno collaborato in tantissime altre pellicole comiche come Totò, Peppino e i fuorilegge, Signori si nasce, Gli onorevoli e La banda degli onesti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TOTO' E I QUATTRO, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con la fastidiosa disavventura del commissario Saracino, l'uomo è stato infatti derubato della sua automobile nuova durante la notte. Dopo aver appreso la notizia, Saracino viene inoltre informato che alcuni medicinali da lui ordinati e proveniente dall'estero sono bloccati alla dogana. Cerca quindi di risolvere la situazione chiedendo l'aiuto di Mastrillo, un ispettore doganale. Quest'ultimo però, si rifiuta di dispensargli un trattamento di favore. Un pò di tempo dopo, il commissario Saracino è alle prese con un nuovo caso. Decide quindi di recarsi presso una boutique d'abbigliamento intimo da donna, con l'obiettivo di procurasi l'occorrente per l'operazione in incognito che vedrà protagonisti lui e il suo collega Di Sabato.

Ma subito dopo si accorge che il negozio è gestito dal brigadiere Mastrillo che rivela a Saracino di aver truffato l'amministrazione della dogana per 1 miliardo di lire. Propone così a quest'ultimo di iniziare a far parte della truffa. Dopo aver finto di acconsentire alla proposta, Saracino registra l'intera confessione e fa arrestare Mastrillo. In un altro episodio, Saracino è costretto a dar retta ad Alfredo Fiore, un uomo convinto dell'infedeltà di suo moglie che a distanza di tempo denuncia un presunto tentativo di omicidio.

In entrambi i casi Saracino non gli da retta. Un altro caso vede il commissario Saracino coinvolto in una storia in cui, avvertito dal colonnello La Mazza, si trova ad indagare su uno strano giro di donna che ruotano attorno ad una casa. Poco dopo si scoprirà che le ragazze stanno girando un fotoromanzo horror e che il colonnello è in realtà pazzo. L'ultimo caso è legato al commendator Lancetti che, secondo Saracino nasconde molti segreti.

