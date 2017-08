UN SACCO BELLO/ Su Canale 5 il film diretto da Carlo Verdone (oggi, 5 agosto 2017)

la pellicola commedia in onda su Canale 5

Un sacco bello, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 5 agosto 2017 alle ore 14.10. La pellicola comica segna l'esordio dell'attore Carlo Verdone come regista nel 1980 ed è stata premiata con un David di Donatello, un Nastro d'argento e un Globo d'oro. Carlo Verdone, autore anche della sceneggiatura, ha interpretato i tre personaggi principali della storia. Tra gli attori che hanno interpretato i personaggi minori ci sono Veronica Miriel, Isabella De Bernardi e Renato Scarpa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La storia si svolge a Roma e siamo in agosto, il mese più caldo dell'estate, mentre in tanti hanno lasciato la città per trascorrere le ferie al mare o in montagna, Enzo è in cerca di qualche amico disposto a partire con lui per la Polonia per vivere un vero e proprio "tour del sesso". Incontra Sergio e lo convince ad andare con lui, quindi salgono in macchina e partono all'avventura.

Sergio però si sente male ed Enzo lo porta in ospedale, mentre i medici visitano l'amico, Enzo diverte gli infermieri con i suoi racconti fantastici, quando poi viene informato che il malessere di Sergio è dovuto ad una calcolosi biliare, il giovane intuisce che il viaggio non si farà più. Leo è un ragazzo timido e imbranato, che deve raggiungere la madre nella casa al mare. Per caso incontra una bella ragazza straniera, Marisol, che gli chiede di accompagnarla in giro per Roma. Leo accetta l'invito della ragazza, poi organizza per lei una bella cena sul terrazzo di casa sua.

La serata si mette bene ma, inaspettatamente, arriva il fidanzato della ragazza. Anche Ruggero e Fiorenza sono in viaggio, lui è un tipo strano, grande sostenitore dell'amore libero e della vita mistica. A Roma il giovane hippy incontra il padre che non vede da molto tempo e questi lo invita a casa sua insieme a Fiorenza, sperando di convincere il figlio ad abbandonare le sue idee stravaganti. Ruggero e Fiorenza accettano l'invito dell'uomo e avranno modo di incontrare diversi personaggi tra cui un prete e uno stimato professore. Il dialogo tra loro non avrà l'esito che il padre di Ruggero sperava. E' calata la notte, il caldo è ancora opprimente. Enzo è sempre in cerca di un compagno di viaggio, Leo è a casa di nuovo solo e Ruggero saluta suo padre per ritornare alla sua vita di sempre.

